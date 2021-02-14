Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Yozgat’ta Vali, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı Covid-19 aşısı oldu

Yozgat’ta Vali, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı Covid-19 aşısı oldu

Protokol üyelerinin aşılanması

Hastane Rtürk 

-Vali Ziya Polat'ın açıklamaları

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat Valisi Ziya Polat, Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, korona virüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu Yozgat Şehir Hastanesi’nde oldu. Yozgat Şehir Hastanesi girişinde İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ve Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan tarafından karşılanan protokol üyeleri, Covid-19’a karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı. Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, şu ana kadar il genelinde 20 bin kişiye aşı yapıldığını söyleyerek “Bir yıla yakın zamandır salgınla mücadele ediyoruz. Aşılama çalışmaları Yozgat’ta da başladı ve şuan 20 bine yakın kişi aşılandı. Sırada bize geldi. Emniyet Müdürümüz, albayımız burada aşımızı yaptırdık. Umarım en yakın zamanda bu salgının üstesinden geliriz. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin” dedi.
Aşının ardından yarım saat gözlem altında tutulan Vali Polat, Emniyet Müdür Esertürk ve Kıdemli Jandarma Komutanı Albay Yılmaz daha sonra hastaneden ayrıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı