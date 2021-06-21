Yaş sınırı düşüyor, vatandaşlar korona virüs aşısı olmak için sıraya giriyor

-Aşı servisinden görüntü

-Dr. Cihat Adın röportaj

-Aşı olan vatandaşlardan görüntü

-Vatandaş Emrah Çağrı röportaj

-Vatandaş İsmail Açılan röportaj

-Detay görüntüler



( MARDİN -ÖZEL) MARDİN



- Mardin’de vatandaşlar, yaş sınırı düştükçe korona virüs aşısına daha fazla rağbet göstermeye başladı.

Kentte şimdiye kadar 130 bin kişi korona virüs aşısı oldu.Korona virüs aşısında yaş sınırı düştükçe vatandaşların aşıya daha çok rağbet gösterdiği kaydedildi. Mardin Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Cihat Adın, kentte 130 bine yakın kişinin aşılandığını söyledi.



Korona virüs pandemisi nedeni ile 100’ün üzerinde personel ve 75’e yakın filyasyon ekibiyle çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Dr. Adın, "İlimizin her noktasında kırsal, kentsel ayırımı yapmaksızın pandemi kontrolüne yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Ancak Bakanlığımızın son gelişmelerle birlikte ülkemize getirilen yüksek miktarda aşı dolayısıyla aşılama çalışmalarımıza ağırlık vermiş durumdayız. Şu an için ilimizde 130 bine yakın kişi aşılanmış bulunmakta" dedi.

Dr. Adın, yaş grubu düştükçe ve son olarak SGK’lı memur ve işçilere aşı haklarının tanımlanmasıyla birlikte Mardin’de aşıya olan rağbetin giderek artış gösterdiğini vurguladı. Aşılama çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade eden Dr. Adın, "Bizde bu rağbete ve ilgiye cevap vermeye çalışmaktayız. Çok yoğun bir şekilde. İl, ilçe, özel ve tüm hastanelerimizde aşılama faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu bağlamda aile sağlığı merkezlerimizde de giderek yoğunlaşan bir şekilde aşılama faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz" diye konuştu.

Dr. Adın, aşı yaptırmayan vatandaşları randevularını alıp en kısa zamanda aşılarını yaptırmaya davet etti.27 yaşında aşı olmaya gelen vatandaş Emrah Çağrı, "Aşı oldum. Benim gibi siz de aşı olun. Hep beraber bu kötü günleri atlatalım" şeklinde konuştu.

İsmail Açılan ise, "Sağlığınızı düşünün. Herkesi aşıya davet ediyorum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

