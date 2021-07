Virüsten korumak için her biri binlerce doz aşı yaptı

-Aşı uygulamasından detaylar

Bu ekibin her üyesi ortalama 5 bin doz aşı uyguladı- Sağlıkçılar kendi birimlerinin yanında aşı merkezine destek oluyor- Yunus Emre Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Işıl Soysal:- "Aşılama sürecinde Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir'de birinci sırada yer alıyor"



- Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları, kendi birimlerindeki görevlerinin yanında aşı merkezine de destek olarak binlerce doz aşı uyguladılar. Ekibin her üyesi ortalama 5 bin doz aşı uyguladı. Türkiye genelinde Covid-19 aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Aşı randevusunun 18 yaşa indirilmesiyle birlikte her gün binlerce doz aşı uygulanıyor. Aşılama sürecinde üçüncü sırada yer alan Eskişehir’de ise toplam uygulanan aşı sayısı 700 bini geçti. Bu sayıda önemli yer tutan Yunus Emre Devlet Hastanesi, farklı birimlerde görev alan sağlık çalışanlarının da desteğiyle gün içerisinde binlerce doza ulaştı. Aşı merkezinde görev yapan sağlık çalışanları günlük ortalama 500 doz aşı uygularken, sürecin başından itibaren her birinin 5 bin doz aşı yaptığı öğrenildi. Yapılan aşıların virüsten korunmak açısından önemli olduğunun altını çizen sağlıkçılar, gençlerin aşıya olan ilgisinin artması gerektiğini söyledi.



“8 saat içerisinde 500 doz aşı yaptığım oldu” Aşı merkezinde görevli Hemşire Derya Buz, anne adayı olmasına rağmen çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.



Aşılamanın etkisiyle hasta sayısının azaldığını ifade eden Buz, “Aşılamanın etkisiyle hasta sayısı ve oranlar düştüğü için buraya daha fazla personel görevlendirildi. 8 saat içerisinde 500 aşı yaptığım oldu. Bizim için tabii ki yorucu, ama bu bizim mesleğimiz. Bundan önce de Covid-19 yoğun bakımında çalıştım. İnsanlar da tabii sadece alkışlamak yerine bu şekilde çalıştığımızı bilip saygı duyarak kibar olursalar, bize daha çok yardımcı olurlar” diye konuştu.

“Ortalama 4 bin 500 - 5 bin civarı aşı yaptım” Hastanede bir gün içinde en fazla aşı yapan sağlık çalışanlarından biri olan Uğur Yılmaz, "Bir günde yaptığım aşı sayısı 528 oldu. Aşılamanın ilk zamanlarında yoğundu. Toplamda da ortalama 4 bin 500 - 5 bin civarı aşı yaptım. Ocak ayından beri aşılama merkezinde yardımcı olarak çalışıyoruz. Aşılama ilk başladığı zamanlarda insanlarda ön yargı vardı. Zamanla aşılama sayısındaki artış sayesinde insanlarda rahatlama oldu” ifadelerini kullandı. “Gençlerde bu konuda bir algı düşüklüğü var” Yoğun bakım sorumlusu Metin Ayvaz ise, aşılamaya destek olmak amacıyla aşı merkezinde görev aldıklarını belirtti.

Gençlerin aşı yaptırmaya fazla ilgi göstermediğini söyleyen Ayvaz, “Günde ortalama 500 civarında aşı yapıyoruz. 250’nin altına hiç düşmedi bu sayı. Vatandaşlarda aşılamada bir problem olmadı ama gençlerde bu konuda bir algı düşüklüğü var. Ben uzun zamandan beri Covid-19 yoğun bakımında çalışıyorum. Aşılamaya destek için geliyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlar çok hızlı bir şekilde aşılamayı yaptırdı. Aşılamanın faydası var çünkü biz bire bir yoğun bakımda da karşılaştığımız için 2’nci dozdan sonra hastaların virüsü daha rahat atlattığını gördük” dedi.

“Bir gün içinde 9 binden fazla aşı yaptığımız oldu” Eskişehir’in aşılamada önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Yunus Emre Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Işıl Soysal, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Hastanedeki bütün personel arkadaşlarımız, vaka sayıları düşmeye başladıktan sonra aşılamada çalışmaya başladı.

Sabah 08.00, gece 24.00 saatleri arasında çalışıyoruz. Sağlık bakanımızın açıkladığı gibi Eskişehir aşılamada üçüncü sırada yer alıyor. Yunus Emre Devlet Hastanesi ise Eskişehir’de birinci sırada bulunuyor. Bir gün içinde 9 binden fazla aşı yaptığımız oldu. Gençlerin aşılama süreci başladıktan sonra biraz sakinledi diyebiliriz. İyi gidiyoruz ve Eskişehir’de bu konuda oldukça başarılı. Kırmızı listede de aşılamada da üçüncü sıradayız. ‘Aşılandık artık bir şey olmayacak’ diye düşünüyorlar ama öyle değil. Salgın bitmiş değil. Çalışanlarımızın şu anda ortalama her biri 4 veya 5 bin aşı yapmış durumda.” (ŞEV-Y)