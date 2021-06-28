Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Vatandaşlar caddede kurulan mobil aşı istasyonunda aşılarını oluyor

Vatandaşlar caddede kurulan mobil aşı istasyonunda aşılarını oluyor

Ambulans ve aşı istasyonu

Acil Servis Fabrika 112 Acil Servis Aşı Aşılama 

-Form dolduran vatandaş
-Aşı olan vatandaşlar
-Röportajlar
-Genel görüntüler

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da başlatılan “yerinde aşı uygulaması” kapsamında aşılarını olmayan vatandaşlar caddede kurulan mobil aşı istasyonunda aşılarını olmaya başladı.
Sağlık tesislerinde başlayan aşılama uygulamasının kapsamı genişlemeye devam ediyor. Sağlık tesislerindeki uygulamanın ardından mobil aşı ekipleri ile Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikalarda çalışan işçilere yönelik gerçekleştirilen “yerinde aşı uygulaması” bu defa kent merkezine taşındı. Bartın’da Hükümet Caddesinde kurulan stantta vatandaşlara Covid-19 salgınına karşı gerçekleştirilen aşılama hakkında bilgiler verilirken aşı olmak isteyen vatandaşlara da mobil aşı istasyonunda aşıları yapılmaya başlandı. Aşılama noktasına gelen vatandaşlar önce onay formu dolduruyor. Bilgilerinin sisteme girilmesinin ardından aşılama işlemi de İl Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor. Aşı olan vatandaşlar bir süre istirahat ettirilirken bölgede doktor ve 112 acil servis ekipleri olumsuz bir duruma karşı hazır bekletiliyor. Yerinde aşı uygulaması kapsamında aşılarını olan vatandaşlardan Selina Arslan, “Çarşıda geziyorduk denk geldi. Aşımı oldum hiçbir sorun sıkıntı da yaşamadım. Acısını da hissetmedim. Herkesin aşı olmasını istiyorum. Sağlımız açısından da iyi olacağını düşünüyorum.” Dedi. İşleri nedeniyle aşı randevusunu kaçıran ancak mobil aşı ekiplerince yerinde aşı olma şansı yakaladığını söyleyen Hasan Kavaklı ise , “Amasra’da saat ikide aşı randevum vardı yetişemedim. Bartın’da da bir görüşmem vardı. Acil görüşmem avukatla işyeri mahkemesi için. Aşı olamayacağım için üzülmüştüm ama burada da aşı uygulamasını gördüğüm için çok sevindim. Aşı ayağımıza kadar geldi. Devletimize çok çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement