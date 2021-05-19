VAN - Görme kaybı yaşayan kadının sağ gözünden alınan retina, sol gözüne ışık oldu
- YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi - Görme kaybı yaşayan Şemsih Öztemel'den görüntüler - Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Batur ile röportaj - Sağlığına kavuşan Şemsih Öztemel ile röportaj - Selamettin Öztemel ile röportajGörme kaybı yaşayan kadının sağ gözünden alınan retina, sol gözüne ışık oldu - Sinir tabakasındaki yırtılma nedeniyle sol gözü görmeyen 77 yaşındaki Şemsih Öztemel, Van 'da diğer gözünden yapılan retina nakliyle yeniden görmeye başladı - YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Batur: - "Hastanın sağ gözünün iç kısmında, sinir tabakasının başka bir alanından aldığımız retinayı, görme keskinliğinin en iyi olduğu ve sarı nokta olarak bilinen merkeze başarılı bir şekilde naklini gerçekleştirdik. Hasta ameliyattan bir gün sonra yarım metreye kadar görme keskinliği kazandı"VAN (AA) - EMRE ILIKAN - Mardin'de yaşayan ve sinir tabakasındaki yırtılma nedeniyle sol gözünde görme kaybı yaşayan 77 yaşındaki kadın hastanın, sağ gözünden alınan retina, sol gözüne ışık oldu.Mazıdağ ilçesinde 6 ay önce görme kaybı yaşayan 6 çocuk annesi Şemsih Öztemel, bu süre içinde yapılan tedavilerden sonuç alamayınca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne başvurdu.Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Batur tarafından kontrolleri yapılan Öztemel'in, retina yırtılması nedeniyle sol gözünde görme kaybı yaşadığı belirlendi.Batur ve ekibi tarafından ameliyata alınan Öztemel, sağ gözünden yapılan başarılı retina nakliyle yeniden görmeye başladı. Aylar sonra yeniden görmeye başlayan kadın, büyük sevinç yaşadı. - "Zamanla görme yetisi artacak"Batur, AA muhabirine, ülkede çok az merkezde yapılabilen ameliyatı başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
Mardin'den gelen hastanın muayenesinde, görme keskinliğinin en iyi olduğu "sarı nokta" olarak bilinen merkezde büyük bir delik tespit ettiklerini anlatan Batur, şunları belirtti:"Hastada görme keskinliği olarak sadece bir ışık hissi vardı. Tedavisi için gerekli planlamamızı yaptık. Sağ gözünün iç kısmında, sinir tabakasının başka bir alanından aldığımız retinayı, görme keskinliğinin en iyi olduğu ve sarı nokta olarak bilinen merkeze başarılı bir şekilde naklini gerçekleştirdik. Hasta ameliyattan bir gün sonra yarım metreye kadar görme keskinliği kazandı. Zamanla görme yetisinin artmasını bekliyoruz." - "Hasta sevk eden değil sevk alan bir seviyeye ulaştık"Halk arasında "göz nakli" diye bilinen kornea naklini de 2012 yılından bu yana kentte yaptıklarını dile getiren Batur, şöyle devam etti:"Yine aynı tarihte göz bankasını Van 'da kurduk. Yeni tip koronavirüs salgınının kentimizde görülmeye başlandığı güne kadar nakil bekleyen tüm hastalarımızın nakillerini gerçekleştirdik. Şu an nakil bekleyen hastamız yok diyebilirim. Merkezimizde yapılan operasyonlar ve nakillerin çevre illerde de yapılabilmesi için çeşitli eğitimler veriyoruz. Eğitimini tamamlayan sağlık personellerine Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verdik. Retina yırtığı, göz içerisindeki kanamalar, diyabete bağlı retina hastalıkları, gözün sinir tabakasındaki delikler gibi her türlü retina hastalığını tedavi edebiliyoruz. Daha önce çok fazla hasta başka illere tedavi olmaya gidiyordu. Son yıllarda yaptığımız başarılı operasyonlarla bunun önüne geçtik. Hastaları sevk eden konumdan başka illerden hasta kabul eden bir seviyeye ulaştık. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük illerden bizi tanıyan hastalar merkezimize başvuruyor." - "Sağlık durumum çok iyi"Sağlığına kavuşan Şemsih Öztemel ise "Sol gözüm gittikçe kararmaya başladı. Çok zor bir süreç yaşadım. Her yer karanlıktı sanki. Van 'a gelerek ameliyat oldum. Sağlık durumum çok iyi. Görebiliyorum. Allah doktorlardan razı olsun." dedi. Oğlu Selamettin Öztemel de merkezde yapılan ameliyat sayesinde annesinin aylar sonra yeniden görmeye başladığını belirtti. Daha önce annesinin iki kez ameliyat olduğunu ancak sonuç alamadıklarını anlatan Öztemel, "Yaptığımız araştırmalarda bu tedavinin Türkiye'de sayılı merkezlerde yapıldığını öğrendik. Bu merkezlerden biri olan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi olmaya karar verdik. Annem burada ameliyat edildi. Şimdi rahatlıkla görebilmesi bizi çok mutlu etti. Taburcu olup evimize gideceğiz. Doktor ve hemşirelere gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
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