( TRABZON ) - Vali Ustaoğlu'ndan Trabzonlular'a "Kollarımızı sıvayalım, aşımızı olalım" çağrısı- Trabzon şehir merkezine kurulan çadırda aşı hizmeti veriliyor- Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu:- "60 yaş ve üzeri aşılamada yüzde 80’leri geçtik; 18 yaş ve üzeri aşılamada ise yüzde 30'lardayız; Bunu artırmamız lazım” TRABZON



- Trabzon şehir merkezindeki Atatürk Alanı'na Korona virüse karşı randevulu ya da randevusuz tüm vatandaşların yararlanabileceği “Covid-19 aşı alanı” altında aşı çadırı kuruldu. Mobil aşı ekiplerinin hizmet verdiği çadırda yabancı uyruklu vatandaşlar da aşı olabiliyor. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve beraberindekiler ile aşı çadırını ziyaret ederek aşılama çalışmalarını yerinde inceledi. Yabancı uyruklu turistlerin de aşı çadırında aşılarını yaptırırken, Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzonlular'a "Kollarımızı sıvayalım, aşımızı olalım" çağrısında bulundu. Trabzon’da yapılan aşı sayısının toplam 551 binin üzerinde olduğuna dikkat çeken Vali Ustaoğlu, “Biz şu ana kadar hedef kitlemiz olan 18 yaş ve üzerinde aşılamada toplamda oranımız yüzde 30.2. Bunu artırmamız lazım. Özellikle 60 yaş ve üzeri hedef kitlesinde yüzde 80’leri geçtik” dedi.

Trabzon’un her alanda ilkleri başardığını aşı konusunda da öncü olacağını kaydeden Ustaoğlu, “Trabzonumuz her zaman ilkleri başarmış bir şehir. Sporda, sanatta öncü olmuş bir şehir. İstiyoruz ki aşıda da öncü olsun. Bugün Trabzon’umuzun tarihi meydanında kurmuş olduğumuz aşı çadırını ziyaret ederek çalışmaları yerinde görmek istedik. Trabzon’umuzda şu an 37 sağlık kuruluşumuzun 406 biriminde aşı hizmeti devam ediyor. Sağlık Bakanımızın kamuoyuyla paylaştığı üzere yaygın bir şekilde aşılama faaliyetini sürdürüyoruz. Bugün itibariyle ilimizde toplam aşı olan kişi sayısı 551 bin küsur. Bunun birinci doz aşı olan kişi sayımız 362 bin ikinci doz dediğimiz yani her iki dozu olan vatandaş sayımızda 189 bin 921. Dolayısıyla 551 bin küsur civarında kişiye aşı yapmışız. 18 yaş ve üzeri tamamen aşı kapsamına alındı. Bizim toplamda hedef kitlemiz 627 bin. Biz şu ana kadar hedef kitlemiz olan 18 yaş ve üzerinde toplamda oranımız yüzde 30.2 aşılamada. Bunu artırmamız lazım. Özellikle 60 yaş ve üzerinde hedef kitlesinde yüzde 80’leri geçtik. Bunu artık diğer yaş gruplarında da aynı oranı yakalama adına ilimizin tüm farklı yerlerinde yoğun bir aşılama seferberliği başlattık. İnşallah temennimiz her şeyde öncülük yapan Trabzonumuzun aşıda da en fazla oran olarak en yüksek iller arasına girmesini arzu ediyoruz. Hay de Trabzon diyoruz; kollarımızı sıvayalım aşımızı olalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğumuz sürece inşallah bu yazı hepimiz için çok güzel geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Vatandaşlardan Süleyman Bostan, “Güzel bir şey. Ben de İstanbul’dan geldim. Aşı olmak Trabzon’da nasip oldu” şeklinde konuşurken Eyüp Özçelik’te “Söylenecek tek şey var, sorumluluğumuzu bilerek geldik aşımızı olduk. Bu illetten bir an önce kurtulmak için herkesi aşı olmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. Azerbaycan vatandaşı Salih Musaev ise “Herkes aşı olsa daha iyi olur. Sağlığımız için her şeyi yapalım” şeklinde konuştu.

