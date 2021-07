Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi

-Prof. Dr. Özkaya röportaj

-aşı olan ile olmayanların akciğerleri kıyaslama



( SAMSUN -ÖZEL-DRONE) SAMSUN



- Ülke genelinde özellikle delta varyantlı pozitif vakalar artış gösterirken Samsun'da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Özkaya, bayram sonrası akraba ziyaretlerinden dolayı vakalarda artış olduğuna dikkat çekti. Korona virüs ülke genelinde tekrardan tırmanışa geçti. Birçok uzman vakaların artmasında Kurban Bayramı'nda akraba ziyaretlerinin etkisini olduğunu belirtti.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özkaya, son 2 ayda ciddi anlamda pozitiflik sayısında artış olduğuna dikkat çekti. 4. dalgayı beklediklerinin altını çizen Özkaya, "Bayram tatili maalesef biraz acı tecrübe ile bitti. 2 yıldır hiç bir araya gelmemiş aileler bir araya geldi ve ciddi vakalarda patlama oldu. Bunun nedeni insanların kontrollü sosyal hayatlarına devam etmemesidir" dedi.

"Delta varyantı kapanmayı getirmeyecek ama iş gücünü arttıracak" Delta varyantının karantina süresinin kimi zaman 20 günü bulduğunu ifade eden Özkaya, "Diğer bir nokta ise herkesin merak ettiği kapanmalar gelecek mi sorusu. Vaka sayıları artacak ama şu an kapanmayı beklemiyoruz. Hastanelerde yer sorunumuz, yatak sorunumuz yok. Hastanelerde yığılma olmadığı sürece vaka sayıları ne kadar artarsa artsın kapanmayı beklemiyoruz. 2. ve 3. dalgada olmayan şu an olan ise tabii ki aşı farkı. 2. ve 3. dalgada toplumumuz henüz aşılanmadığı için ciddi anlamda hastanelerde yığılma vardı. Yatak sayılarında sıkıntılar vardı. Şu an ciddi şekilde hasta sayısında belirgin azalma var. Ölen sayısı az. 4. dalgayı bekliyoruz ama 4. dalgada hastaneye yatışlarda ciddi hasta sayısı az olduğu için kapanma ve yasakların gelmesini beklemiyoruz. Delta veya delta plus varyantlarının bize götürüsü ciddi anlamda iş gücü kaybı olacak. Artık ülkemizde delta varyantı hakim oluyor. Delta varyantında karantina süresi 14 gün hatta 20 güne kadar uzayacak. Bu ciddi anlamda iş gücü kaybı demek. İnsanlar hem ekonomik hem psikolojik olarak bu durumdan etkilenecek. Toplumumuz duyarlıkla aşı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.