Türkiye’nin en kapsamlı onkoloji hastanesinin Başhekimi uyardı: “Kanser hastaları mutlaka Covid-19 aşılarını olsun”

-genel ve detay



( ANKARA -ÖZEL)- Prof. Dr. Fevzi Altuntaş:- “Biz ‘kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun’ diyoruz”- “Lütfen aşı olmaktan imtina etmeyin” ANKARA



- 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, “Kanser hastaları, eğer genel durumunuz iyi ve hekiminiz size aksi bir şey söylemiyor ise lütfen ilgili aile hekiminize ya da ilgili sağlık kuruluşuna başvurarak, Sağlık Bakanlığı talimatlarını takip ederek Covid-19 aşılarınızı olunuz. Biz kanser hekimleri olarak kanser hastalarının aşılanmasını arzuluyoruz” dedi.

Türkiye’nin en kapsamlı onkoloji hastanelerinden biri olan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Yüksek risk grubunda yer alan kanser hastaları için Covid-19 aşısının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Altuntaş, “Biliyorsunuz şuan için küresel bir salgın olan Covid-19 adını verdiğimiz olağanüstü bir durumdan geçmekteyiz. Tabi bu olağanüstü durum kanser hastaları için de son derece önemli. Ne için önemli? Birincisi, kanser olmayan insanlara göre Covid-19 kanser hastalarında daha ağır seyretmekte. Ölüm oranı daha fazla olmaktadır. Yoğun bakım, yoğun bakımda mekanik ventilatöre bağlanma oranları daha fazla. Bu nedenle de bu hastaları biz yüksek risk grubu olarak adlandırmaktayız. Yüksek risk grubu olmaları nedeniyle de onların aşılanmasının, korunmasının son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Kanser hastaları, eğer genel durumunuz iyi ve hekiminiz size aksi bir şey söylemiyor ise lütfen ilgili aile hekiminize ya da ilgili sağlık kuruluşuna başvurarak Covid-19 aşılarınızı olun. Biz kanser hekimleri olarak kanser hastalarının aşılanmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.“Lütfen aşı olmaktan imtina etmeyin”Türkiye’de şuanda aktif olarak uygulanmakta olan Covid-19 aşısının kanser hastalarına gönül rahatlığıyla uygulanabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Altuntaş, “Ülkemizde şuan için Çin’den ithal edilen ölü aşı mevcut. Herhangi bir tıbbi sakıncası yok. Yani Faz-1 aşamasını aşmış, Faz-2, Faz-3’ü yapılmış ve klinik sonuçları bildirilmiş bu aşıları güvenle yaptırabilirsiniz. Lütfen aşı olmaktan imtina etmeyin” diye konuştu.

“Biz ‘kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun’ diyoruz”Covid-19 küresel salgını boyunca onkolojik tetkik, tedavi ve takiplerin hiçbir aksama olmadan devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Altuntaş, “Özellikle 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde şu mesajı kanser hastalarına verebiliriz; biz ‘kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun’ diyoruz. Küresel salgın döneminde de bu kuralın geçerli olduğunu söylüyoruz. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak biz bir ‘temiz hastaneyiz.’ Yani sadece ve sadece işimiz her türlü kanser hastasının; tanı, tedavi, destek ve bakımını hiçbir aşamada duraklama olmadan en üst düzeyde yürütüyoruz. Küresel salgın döneminde günlük hizmet verdiğimiz kanser hasta sayısında bir düşüş olmadı. Kanser ameliyatları, ışın tedavileri, ilaç tedavileri, kök hücre nakli ve destek tedavileri bakımından kesintisiz hizmet sunduk. İlave olarak, küresel salgına yönelik kanser hastalarına özel uygulamalarımız da oldu. Sonuçlarımız Batı ülkelerinden çok daha iyi. Buradan mesajım şu; lütfen herhangi bir nedenle, hastanenize, hekiminize başvurmaktan geri durmayın. Lütfen takibinizi ve tedavinizi yapan hekimler ile birlikte bu süreci beraber yürütün” şeklinde konuştu.





loading...