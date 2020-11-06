Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Türkiye'de ilk defa organ bağışında bulunanlar için online mevlit okutuldu

Türkiye'de ilk defa organ bağışında bulunanlar için online mevlit okutuldu

YEŞİL VAMİ VE MEVLİTTEN DETAYLAR

Sosyal Medya Cennet Online Hayat Bağı Organ Bağışı 

-BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR.FEVZİ YAVUZ YILMAZ AÇIKLAMALARI

( BURSA )- Organ bağışlayanlar dualarla anıldı BURSA

- Organ bağışında bulunarak, nakil bekleyen hastalara umut olan vatandaşlar, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa İl Müftülüğü düzenlediği mevlit programında dualarla anıldı. Yeşil Camii'nde öğle namazından önce Covid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen Mevlid-i Şerif programına, organ bağışında bulunan ve ahirete intikal etmiş donörlerin yakınları için Türkiye'de ilk defa sosyal medya üzerinden online olarak yayınlandı. Programa Covid-19 salgını nedeniyle camiye gelemeyen donör yakınlarının ilgisi büyük oldu. Programla ilgili konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Organ ve doku bağışlayan ebediyete intikal etmiş olan merhumlarımız için onların ruhuna ithafen bir mevlit programı icra ettik. Onları dualarla andık, ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.
Türkiye’de organ bekleyen birçok vatandaşın bulunduğuna dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Biz onlara organ bağışlayarak, yeni bir hayat bağışlayın diye sizlere çağrıda bulunuyoruz. Organ bağışı, Cenab-ı Allah’ın bize bahşettiği vücudun sadakasıdır. Bunu bir sadaka olarak görüp, organ bağışı yapabildiğimizde yeni bir hayat yeni bir yaşam hediye ettiğimizi unutmayalım. Organlarımızı ihtiyacı olanlara bağışlamakta lütfen çekinceli davranmayalım” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı