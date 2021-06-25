Tarihi Ulu Camii avlusunda mobil aşı uygulama noktası kuruldu, aşı olmak isteyenler sıraya girdi

-Aşı nakil aracından görüntü

-Aşı olmak için sıraya giren vatandaşlar

-İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin'ın sağlık görevlilerinden bilgi alması

-Aşının hazırlanması

-Vatandaşların aşı olması

-Cihan Tekin konuşması

-Teyfik Işıklı konuşması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da, başlatılan aşı seferberliğini daha da yaygınlaştırmak ve hızlandırabilmek Merkez Sur İlçesinde bulunan tarihi Ulu Camii avlusunda koronavirüs mobil aşı uygulama noktası kuruldu. Vatandaşlar sıraya girerek randevu almadan aşı olmak için sıraya girdiler. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin Sur İlçesinde bulunan tarihi mekanlarından Ulu Cami avlusunda mobil aşı noktası kuruldu. Kurulan aşı noktasında vatandaşlar randevu almadan sıraya girip koronavirüs aşısı oldu. Ulu Camii avlusunda kurulan koronavirüs aşı noktasını ziyaret eden Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, aşı olan vatandaşlarla yakın ilgilenerek aşı olmalarını sağladı. “Sağlık hizmetinin vatandaşın ayağına götürüyoruz“ Yapılan aşı çalışmaları hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, önümüzdeki günlerde oluşturulacak ekiplerle ev ev gezip aşılama yapılacağını belirterek, "Eylül ayı içerisinde okulların açılması gündemde. Çocuklarımızın okullarına daha sağlıklı bir şekilde gitmesinin, aynı zamanda toplumsal olarak da eski sağlıklı, maskesiz günlere dönebilmenin en rahat kestirme yolu olarak aşıyı görüyoruz. Sağlık hizmetinin vatandaşın ayağına götürüyoruz” dedi.

“Park ve bahçelerde de aşı stantlarımızı açacağız” Aşı noktaları sayesinde vatandaşların 40-45 dereceyi bulan sıcakta, aşılarını serin ve gölge bir ortamda rahat şekilde yaptırabildiğini belirten Tekin, "İnşallah bundan sonraki süreçte de bu aşı noktalarımızı arttıracağız. Bugün Diyarbakır'da 2 AVM ve Ulu Cami'de olmak üzere 3 farklı noktada aşılama hizmetini başlattık. Yarın başka bir AVM'de daha stant kuracağız. Özellikle vatandaşların uğrak yeri olan park ve bahçelerde de stantlarımızı açıp vatandaşımızın bu aşılama hizmetini ayağına kadar götürmek istiyoruz. Bilimsel olarak aşının hastane yatışında yüzde 80'in, ölümlerde ise yüzde 90'ın üzerinde bir azalma sağladığının kanıtlanmıştır. Dünyaya 160'ın üzerinde ülke aşıya ulaşamazken Allah'a çok şükür ki Türkiye'de yeteri kadar aşımız var. Bütün vatandaşlarımızın gerek sağlık tesislerimizde gerekse aşı noktalarımızda aşılarını olmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

“Covid-19’u bir birimize bulaştırmanın bir anlamı yoktur” Mobil aşı noktasından aşı olan ve bütün herkesin aşı olması çağrısında bulunan 65 yaşındaki Teyfik Işıklı isimli vatandaş, “Herkesin aşı olması lazım. Bu bir bela ve Covid-19’u bir birimize bulaştırmanın bir anlamı yoktur. Allah devletimizden, görevlilerimizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. İyi bir iştir, iyi bir yardımseverliktir. Hepsine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



