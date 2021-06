Suriyeli ikizler Türkiye’de şifa buldu

-Hemşirenin bebeklerle ilgilenmesi

-Uzm. Dr. Volkan Can ile röportaj



( HATAY ) -- 17 günlük Raziye ve Meryem bebekler, tedavilerinin ardından görevlilere teslim edilerek ülkelerine gönderildi HATAY



- Suriye’nin İdlib kentinde dünyaya gelen ve solunum yetmezliği şikayetiyle özel bir hastaneye sevk edilen prematüre ikiz bebekler, sağlığına kavuştu. 17 günlük Raziye ve Meryem bebekler, tedavilerinin ardından görevlilere teslim edilerek ülkelerine gönderildi. Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Volkan Can, yaptığı açıklamada, ikiz bebeklerin erken doğumla beraber solunum sıkıntısı nedeniyle entübe halde solunum cihazına bağlı olarak geldiklerini söyledi.



Yoğun bir destek ve tedavinin ardından ikizleri solunum cihazından ayırdıklarının ifade eden Can, “İkizler hastaneye geldiklerinde durumları çok kötüydü. Yoğun bir mesaimiz oldu. İlk olarak solunum sorunuyla ilgili müdahaleler yaptık. Daha sonra tedrici olarak beslenmeleri artırıldı. Yapılan bütün müdahaleler neticesinde bebeklerimiz sağlığına kavuştu. Şuan aşıları da yapılarak taburcu edildi” diye konuştu.

Yeni doğan bebeklerin birçoğunda bu tür komplikasyonlara karşılaşıldığını belirten Can, yerinde ve zamanında müdahalelerle bebeklerin sağlığına kavuştuğunu bildirdi. (ALC-