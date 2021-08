Şanlıurfa’da aşı kampanyasında 2’nci haftanın talihlileri belirlendi

-Noter huzurunda çekiliş yapılması

- Şanlıurfa’da başlatılan aşı kampanyası kapsamında noter huzurunda çekilen 2’nci haftanın talihlileri belirlendi. 11 bin 585 gencin katıldığı kampanyada 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs talihlisi belirlendi. Şanlıurfa Valiliği tarafından gençlere yönelik başlatılan aşı kampanyası kapsamında valilik konferans salonunda, noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Gençleri aşıya teşvik etmek ve vaka sayılarını en aza indirmek için başlatılan kampanyada, 11 bin 585 genç arasından 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs talihlisi belirlendi. Düzenlenen kura çekim töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kampanya ile aşı olanların sayısının artığını söyledi.



Valilik konferans salonunda, noter huzurunda yapılan hediye çekilişine, Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile basın mensupları katıldı.

Kampanya ile aşılama oranının yükseldiğini aktaran Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Perşembe günü ilk çekilişimizi çekmiştik. Daha öncede ilan ettiğimiz gibi aşılamada yüzde 50'ye varıncaya kadar çekilişlerimizi her haftada Perşembe günü aynı saate gerçekleştireceğiz. Çekilişte adları çıkan tahlili kardeşlerimizi de tebrik ediyorum, hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'da aşılama oranı yüzde 50'nin üzerine çıkana kadar devam edecek hediye kampanyası çekilişleri, her hafta perşembe günleri noter huzurunda yapılacak. 18-25 yaş arası aşı olan gençlere 5 bisiklet ve 5 tablet bilgisayar, üniversitede eğitim gören 2 gence okul dönemini kapsayacak şekilde aylık 500 TL burs ile her ay 15 gence bir günlük turistik Halfeti gezisi ve tekne turu hediye edilecek.