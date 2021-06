Samsun’da sanayi çalışanları aşılanıyor

-İşçilere aşı uygulanması

-Sanayi çalışanları ile röportaj

-Sağlık İl Müdürü Oruç ile röportaj

-Sanayi çalışanlarının beklemesi

-Aşı olanların kollarını tutarak işlerinin başına dönmesi

-Sanayiden detay



( SAMSUN )- Fabrikalardan sırayla gelen işçiler mobil ekiplerce aşılandıktan sonra tekrar işinin başına dönüyor SAMSUN



- Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) kurulan mobil aşı merkezi ile fabrikalardan sırayla gelen işçiler aşılanıyor. Türkiye genelinde eski normale dönüşün daha erken olması için aşılama çalışmalarına hız verildi.

SGK'lı çalışanlara aşılanma hakkının verilmesiyle birlikte de Türkiye’de ve Samsun’da aşılama rekorları kırılmayı başlandı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Tekkeköy ilçesinde bulunan Samsun Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü binasına kurulan mobil aşı merkezi ile sanayi çalışanlarını aşılamaya başladı.

Fabrikalardan 12’şer kişilik gruplarla gelip, mobil aşı ekibi tarafından aşılanan çalışanlar kısa bir süre bekledikten sonra tekrar işlerinin başına geri dönüyor. “Mobil aşı merkezimize her sanayi çalışanı gelerek aşı olacak” Her sanayi çalışanını aşılayacaklarını belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Samsun’da mobil aşı ekiplerimizi kurduk. Merkez dahil tüm OSB’lerde çalışanları aşılamaya başladık. Tekkeköy’deki OSB’de uygulamayı takip ediyoruz. SGK’lı olan tüm çalışanlarımızı hızlı bir şekilde aşılamaya çalışıyoruz. Samsun’da yeni aşı hakkı olan kişilerin eklenmesiyle birlikte 780 bin civarında hedef nüfusumuz var. Şu an itibarıyla yüzde 50’sinden fazlasını aşılamış olduk. Dün 15 binden fazla kişiyi aşıladık ve bu büzüm için rekordu. Bugün yeni bir rekor kıracağımızı düşünüyorum. Sayısal anlamda son 1 saat içerisinde yaklaşık 2 binden fazla aşı yaptık. Bafra, Çarşamba ve İlkadım ilçemizde de aşı merkezlerimizi kurduk. Buradaki vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz. Mobil aşı merkezimize her sanayi çalışanı gelerek aşı olacak. Buradaki fabrika ve iş yerleri ile görüştük. Hepsini sırayla aşı olmaya bekliyoruz. Sanayideki aşılama bitene kadar burada kalacağız. Çok kısa süre içerisinde aşılamayı bitirmeyi hedefliyoruz. Ne kadar kısa sürede ne kadar fazla aşı yaparsak pandemi ile mücadelemiz de o kadar etkili olur” dedi.

“Aşılama oranı yüksek olan Yakakent ve Alaçam mavi renge döndü” Aşılama oranının yüksek olduğu ilçelerin mavi renge erken döndüğüne de değinen Oruç, şunları söyledi: “İş yerlerinde aşılama yapıyoruz ama bununla birlikte tüm kamu hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastanesi, sağlık ocaklarında aşılama çalışması devam ediyor. Aşı hakkı gelen vatandaşların en kısa sürede sağlık merkezlerine gelerek aşı olmalarını istiyoruz. Kısa sürede etkin aşılama yaparsak pandemiden kurtulmuş oluruz. Samsun’a bakıldığı zaman aşılama oranı yüksek olan ilçelerimizde daha erken maviye döndüğümüzü görüyoruz. Özellikle Yakakent ve Alaçam ilçelerindeki aşılama oranı Samsun’daki en yüksek oranlarda. Erken dönemde aşılamayı yaparsak o kadar erken maviye döneceğiz. O yüzden bu duyarlılığı gösteren vatandaşlarımızdan aşı sırası gelenlerin aşılarını olmalarını istiyoruz.” “Biz de işçiler olarak ‘Bu kadar insan aşıya giderse sanayide işler durur’ diyorduk” Mobil aşı ekipleri tarafından aşıları yapılan sanayi çalışanları ise “Biz de kendi aramızda arkadaşlarımızla konuşuyorduk. ‘Bu kadar insan aşıya giderse sanayide işler durur’ diyorduk. Bakanımızın açıklamasından sonra mobil aşı ekipleri sanayiye gelerek işlerin aksamasına da engel oldu. Aşıdan korkuyorduk. Aşı olunca anladık ki korkulacak bir şey yok. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Bu hizmeti ayağımıza kadar, çalıştığımız yere getiren devletimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar. İl merkezindeki mobil aşılama ekibi, Samsun Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü binasına kurulan mobil aşı merkezi, sanayi çalışanlarının aşılamaları bitene kadar aşılama uygulamasına devam edecek. (ED-SLH