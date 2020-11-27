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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
SAKARYA - Kovid-19 tedavisi gören eski milli boksör Bahattin Lezgi'den 'maske' çağrısı

SAKARYA - Kovid-19 tedavisi gören eski milli boksör Bahattin Lezgi'den 'maske' çağrısı

SAKARYA - Kovid - 19 tedavisi gören eski milli boksör Bahattin Lezgi'den "maske" çağrısı - Bahattin Lezgi'nin açıklaması Kovid - 19 tedavisi gören eski milli boksör Bahattin Lezgi'den "maske" çağrısı: - "Ne olursunuz, maskeye dikkat edin. Tek başınızayken bile takın, alışkanlık yapın onu"SAKARYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedavisi gören eski milli boksör Bahattin Lezgi, maske kullanımının önemine işaret ederek, "Ne olurunuz, maskeye dikkat edin. Tek başınızayken bile takın, alışkanlık yapın onu." dedi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan Lezgi, baş ağrısı, ateş, öksürük ve halsizlik şikayetleriyle Bilecik Osmaneli Devlet Hastanesine başvurdu.Tetkikler neticesinde Kovid - 19 tanısı konulan ve tedavisi devam eden Lezgi, çektiği videoyla yaşadıklarını aktardı.Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın önemli olduğunu vurgulayan Lezgi, "Ne olursunuz, çok dikkat edin. Sayın Bakanımız ve yetkililer, her zaman söylüyor. Ne olursunuz, maskeye dikkat edin. Tek başınızayken bile takın, alışkanlık yapın onu. Çok önemli, sağlığınız için, sizin için, karşınızdaki için, insanlık için çok önemli. Ayrıca işiniz olmadığı sürece kalabalığa girmeyin." ifadelerini kullandı.Lezgi, temizlik konusuna herkesin önem vermesini isteyerek, "Maskenize, mesafenize, temizliğinize dikkat edin. Bu koronavirüse 'dur' diyelim." mesajını paylaştı.Türkiye'nin en küçük ilçesine varıncaya kadar sağlık yatırımlarının yapıldığını aktaran Lezgi, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

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