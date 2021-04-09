Sağlıkçıların nisan ayında karlı yollarda ‘aşı’ mesaisi

-Karlı dağlara yolculuk

-Araçtan iniş

-Engebeli karlık yolda yürüyüş

-Aşı çalışmalarından detaylar

-Vatandaştan röportaj

-Doktordan röportaj

-detaylar



( VAN -ÖZEL)- Sağlık ekiplerini hiçbir engel durduramıyor VAN



- Van’da korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren sağlık ekipleri, nisan ayında da zorlu coğrafyada karlı yolları aşarak kronik ve yatalak hastalara aşı yapıyor.Türkiye, korona virüs salgını sürecinde hem hastane hizmetleriyle hem de aşılama planlamasıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. En fazla aşılama yapan ülkelerin arasına giren Türkiye, olumsuz coğrafya koşullarına rağmen yürüttüğü aşı çalışmalarıyla da dünyada adını duyurdu. Bu kapsamda Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşturulan aşı ekibi, Muradiye ilçesine bağlı en ücra mahallelerde yaşayan vatandaşa aşı hizmeti götürüyor. Araç yolu olmayan dağlık arazide yürüyerek ilerleyen aşı ekibi; engebeli arazi, kar ve çamur demeden aşı çalışması ve filyasyon takibini başarıyla yerine getiriyor.“Karlı ve çamurlu yolları aşarak hizmet veriyoruz”İHA muhabirine konuşan Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. İdris Sert, Türkiye’nin batı bölgesi yazdan kalma günleri yaşarken, görev yaptıkları ilçenin kırsal bölgesinde nisan ayına rağmen kar ve çamurla mücadele ettiklerini belirtti.

Zorlu coğrafyada bir yandan filyasyon takibi, bir yandan da aşı çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Dr. Sert, “Son bir yıldır pandemiyle meşgulüz ve bu yüzden çalışmalarımız yoğun geçmektedir. Dağlık bir alanda görev yapıyoruz. Memleketin bir köşesi baharı yaşarken, bizler karlı ve çamurlu yolları aşarak hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

“Yanlış bilgilendirme işlerimizi zorlaştırıyor”Yanlış bilgilendirmeden dolayı bazen işlerinin zorlaştığına dikkat çeken Sert, “Bu kapsamdan bizler ulaştığımız yerlerde aşılama çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da vatandaşa konuya ilişkin güncel bilgiler de veriyoruz. Havalar ısındı ama kışın ortalarında yollar karlıydı. Bu yüzden yollarla ilgili bir problemimiz oldu. Haliyle köylere ulaşım zorlaştı. Ancak yine de üstesinden gelmeyi başardık” diye konuştu.

Zaman zaman kara bata çıka, zaman zaman çamura gire çıka vatandaşa hizmet götürdüklerini söyleyen Sert, kırsal mahallede yaşayanların da korona virüs aşı hizmetinden geri kalmaması için mücadele verdiklerini kaydetti.

İkinci doz aşısını olan yaşlı vatandaşlar ise sağlık ekiplerinin ulaşımı zor mahallelerine gelerek kendilerine hizmet getirdikleri için devlet yetkililerine ve ekiplere teşekkür etti.



loading...