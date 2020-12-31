Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan hayatını kaybeden sağlıkçıların ailelerine baş sağlığı ziyareti

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Diyarbakır’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu.Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen gelen Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş beraberinde Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural, Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve Sağlık-Sen şube yönetimi üyeleriyle beraber ilk olarak korona virüs nedeniyle tedavisi süren sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Abdulaziz Aslan için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ailesine moral ziyaretlerinde bulundu.Durmuş ve beraberindekiler ardından korona virüs nedeniyle hayatlarını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Abdulmenap Güzel için babası Naif Güzel'e, sağlık çalışanı Murat Esen için de eşi Çiğdem Esen'e taziye ziyaretinde bulundu. Bir süre ailelerle görüşen Durmuş, başsağlığı dileklerini ileterek ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulundu.Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, korona virüsü bir an önce en az hasarla atlatabilme dileğinde bulunarak, "Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş olan kardeşlerimizin ailelerini ziyaret ederek baş sağlığı diledik. Şartlar zor bu şartlar altında baş sağlığı dilemekte zor. Hem dertlerini dinledik hem de bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızın ailelerini bilgilendirmek noktasında da bilgilendirme yaptık. Rabbim rahmet eylesin geride kalanlara baş sağlığı diledik. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Değerli insanlardı, çevrelerinde sevilen ve sayılan insanlardı. Korona virüs aramızda böyle canları kopartıp götürdü, rabbim inşallah daha beterinden saklar. Diyarbakır’a ziyaretimizin sebebi genel başkan yardımcımız Abdulaziz abimiz korona virüs nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatıyor, ona uğradık, durumunu gördük. Ailesine moral desteği verdik, inşallah kötü hastalıktan iyi bir şekilde kurtulur. Temennimiz ve duamız o, sevdiğimiz değerli bir abimiz rabbim acil şifalar versin inşallah" dedi.





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