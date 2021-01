Sağlık çalışanlarına aşılama uygulaması başladı

-Vali açıklamalar



( BARTIN )- Vali Güner: “Lütfen aşı olun. Aşı ile ilgili söylentilere kulak asmayın” BARTIN



- Bartın’da korona virüs salgınına karşı aşı uygulaması sağlık çalışanları ile başladı.

Aşı uygulama programı hakkında konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, “Lütfen aşı olun. Aşı ile ilgili söylentilere, olumsuz görüşlere kulak asmayın. Sağlık Bakanlığı ve devletimiz vatandaşın sağlığını korumak için her türlü tedbiri almıştır. Bu aşının testleri yapılmıştır” dedi.

Küresel yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı verilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin aşı olmasının ardından bu sabah itibarıyla yurt genelinde sağlık çalışanlarına yönelik aşılama uygulaması başladı.

Bartın’da Devlet Hastanesine kurulan aşı merkezinde ilk aşıyı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özkan Polat oldu. Sağlık çalışanları ile başlayan ve sağlık çalışanlarının tamamını kapsayacak aşı uygulaması gündüzleri 08:30’da başlayıp geceleri 24:00’a kadar devam edecek. Aşı uygulamasının başlaması nedeniyle Bartın Devlet Hastanesini ziyaret eden Bartın Valisi Sinan Güner, İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol, Başhekim Uzm. Dr. Özkan Polat ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Beyhan Güner’le birlikte uygulamayı başlattı. Vali Güner aşı uygulaması hakkında yaptığı açıklamada Covid-19 mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini, aşı uygulamasıyla birlikte tedbirlere uymak şartıyla hastalığa yakalanma oranında azalma beklendiğini söyledi.



Vali Güner tüm vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda da bulunarak, “Bütün Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de aşı uygulaması bugünden itibaren sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde başlamış bulunuyor. Gerçekten şu anda tarihe aslında bir not düşüyoruz. Çok önemli bir arşivin parçası olduk. Pandemi süreci neredeyse bir yıldan beri devam eden bir süreç. Burada dönem dönem farklı uygulamalar yaptık. Farklı uygulamalar yaşadık. Bunların hepsi aşısız bir dönemde tedbirleri arttırarak ya da azaltarak yapılan faaliyetlerdi. Şimdi çok önemli bir aşamaya geldik. Artık aşı noktasına geldik. Aşı ile birlikte yeni bir sürece başlayacağız. Aslında bu yeni süreç bizim özlediğimiz beklediğimiz o sağlıklı günlerimize tüm toplumun huzur içinde endişesizce yaşadığı günlere bir dönüşün inşallah başlangıcı olarak görüyoruz. Ben bu vesile ile şu mesajı hem sağlık çalışanları olmak üzere bütün vatandaşlarıma iletmek istiyorum. Lütfen aşı olun. Aşı ile ilgili söylentilere, olumsuz görüşlere kulak asmayın. Sağlık Bakanlığı ve devletimiz vatandaşın sağlığını korumak için her türlü tedbiri almıştır. Bu aşının testleri yapılmıştır. Bu aşılar vatandaşlarımıza belli bir düzen içerisinde en uygun şartlarda ulaştırılacaktır. Yani aşının en iyi şekilde korunması ve ulaştırılması için bir planda yapılmıştır. Burada önemli olan bu plana uymaktır. Bugün sağlık çalışanları ile başlıyoruz. Bugün ben dahil aşı olmayacağım. Çünkü bu plana bende uyacağım. Bu Sağlık Bakanlığının kendi algoritması içerisinde yönetip yürüttüğü bir plan. Birinci program sağlık çalışanlarımız için. Başta tüm sağlık çalışanlarını topluma da örnek olmaları için bu aşıya davet ediyorum. Ondan sonraki aşamada ilan edilecek şekilde kolluk kuvvetleri, huzur evlerinde ve bakım evlerinde kalanlar ve bu şekilde belli bir düzende devam edecek. Bizde sıramız geldiği zaman bu aşıyı olacağız. Tekrar hem ülkemiz için, hem ilimiz için hem dünya için bu aşının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.





