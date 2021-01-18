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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Sağlık çalışanları destek bekliyor

- Sağlık çalışanları destek bekliyor

eylemden detay

( BURSA ) BURSA

Hastalık Özlük Hakları Enflasyon Alabalık Basın Açıklaması 


- Genel Sağlık İş Sendikası Bursa Şubesi üyeleri İnegöl Devlet Hastanesi bahçesinde özlük haklarıyla ilgili bir araya geldiler. Hastane bahçesinde düzenlenen basın açıklamasına sendika üyeleri katıldı.
Basın açıklamasını ise Genel Sağlık Şube Sekreteri Erman Açıkgöz yaptı. Açıkgöz, vatandaşlara kendilerine destek vermeye davet ederek, "Değerli sağlık emekçileri; pandemi sürecinin sadece alkışlarla avutulan sessiz kahramanları. Sessiz kalabalıklar olmaktan sıkılmadık mı? Her geçen gün kaybolan haklarımız ve daha kötüye giden çalışma şartları altında ezilirken çırpındığımız yetmedi mi? Pandeminin sessiz kahramanları. Bu süreçte hiç bir zaman görevimizi terk etmedik terk etmeyi düşünmedik. Halkımızın sağlığını korumak için var gücümüzle çalıştık,ç alışmaya devam ediyoruz. Ancak pandemi ile mücadele de gösterdiğimiz azmi haklarımızı elde etmek için de göstermek sesimizi duyurmak zorundayız. Derdimizi pankartlarla anlatıyoruz. İzin haklarımızın kısıtlandığı, istifanın bile yasaklandığı her gün hastalıkla ve ölümle bir arada ailesini geride bırakarak hastanelere koşan sağlık emekçilerinin maaşı her geçen gün enflasyon karşısında daha fazla erimektedir. Emekliliğimize dahi yansımayan geçici ek ödeme düzenlemeleri sağlık emekçisinin geçim derdine çare olmadığı gibi, gelecek kaygılarımızı daha çok arttırmaktadır. Bugün artık sesimizi duyurma, sesimize ses olma vaktidir. İnanıyoruz ki sağlık emekçileri ele ele vererek mücadele ettiğinde aşılamayacak hiç bir engel yoktur" dedi.
(SA-MŞ)
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