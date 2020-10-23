Sağlık Bakanı Koca: “Salgın Anadolu’da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz'
Bakan Koca'nın açıklamaları
( BURSA -1) Sağlık Bakanı Koca: “Salgın Anadolu’da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk zirveyi, ilk piki, büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül’de yaşamıştık. Anadolu’da ilk zirve Eylül’de görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz”
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