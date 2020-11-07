Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Prof. Dr. Erol Aktunç: Hastaların büyük çoğunluğu böbrek nakli için sıra bekliyor - ZONGULDAK

Prof. Dr. Erol Aktunç: Hastaların büyük çoğunluğu böbrek nakli için sıra bekliyor - ZONGULDAK

- Prof. Dr. Erol Aktunç'tan detay - Prof. Dr. Erol Aktunç ile röportajProf. Dr. Erol Aktunç: "Hastaların büyük çoğunluğu böbrek nakli için sıra bekliyor"ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Prof. Dr. Erol Aktunç, "Ülkemizde canlı donörden karaciğer ve böbrek naklinde dünyada hem tecrübe hem de başarı olarak çok ön sıralarda bulunan çok sayıda merkezimiz mevcut." dedi.
Aktunç, 3 - 9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, organ bağışının önemli olduğunu söyledi.

Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekledikleri belirten Aktunç, "Ülkemizde hastaların büyük çoğunluğu böbrek nakli için sıra bekliyor. Diğerleri karaciğer, kornea, akciğer, pankreas, ince bağırsak, kalp nakilleri için sırada bekliyor. Ülkemizde organ nakli dendiğinde çoğunlukla yapılan işlemler canlıdan organ alınması şeklinde. Canlıdan organ alınması sadece böbrek ve karaciğer için mümkün oluyor ama kalp, akciğer, pankreas, ince bağırsak, kornea gibi nakil işlemlerinde vefat eden insanların organlarını kullanmak mecburiyeti var." ifadelerini kullandı.Aktunç, ülkemizde 25 - 26 bin civarında organ nakli ihtiyacı olan hastanın sırada beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Ülkemizde canlı donörden karaciğer ve böbrek naklinde dünyada hem tecrübe hem de başarı olarak çok ön sıralarda bulunan çok sayıda merkezimiz mevcut. Vefat eden hastalardan donör olma aşamasında dünyada çok ön sıralarda bulunmuyoruz. Bu konuda hastalarımızın yakınlarının ve vatandaşlarımızın bazı çekinceleri oluyor. Bunlar inanç ve hastalarıyla aralarındaki sevgi bağı bakımından insanların kendilerini zorda hissettikleri bazı durumlar mevcut. Ancak böyle durumlarda başka ihtiyacı olan, başka da şansı olmayan ve sevdikleriyle zaman geçirmek isteyen insanlar için böyle bir iyiliği yapmak mümkün."Aktunç, insanların organ bağışı konusunda konunun uzmanlarından doğru bilgiler alabileceğini sözlerine ekledi.

Organ Nakli İnce Bağırsak Organ Bağışı Böbrek Nakli Pankreas 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı