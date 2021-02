Pratik tariflerle doğal ve sağlıklı beslenmek mümkün

-Besinlerden görüntü

( DENİZLİ -ÖZEL)- Kamu, kurum ve özel sektör çalışanları doğal aperatif yiyecek ve içeceklere yöneldi- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Nur Alparslan:- “Sabah erken saatlerde çıkan kamu ve kurum çalışanları için kahvaltı hazırlıyoruz”- “Sağlıklı yaşamak isteyen her insana hitap ediyoruz”- “İstedikleri ürünleri damak zevkine göre hazırlıyoruz” DENİZLİ



- Korona virüs sürecinde sağlıklı beslenmek isteyen çalışanların sabah erken uyandıkları için kahvaltı yapmamalarından yola çıkan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Nur Alparslan, oluşturduğu yiyecek, içecekler ile gün boyunca zinde tutan, bağışıklık sistemini güçlendiren pratik tarifler hazırladı. Korona virüs salgınının etkileri beslenme alışkanlıklarımıza da yansırken, dengeli ve doğal beslenmeye daha da dikkat etmeye başlayan vatandaşlar pratik olan yiyeceklere daha çok yönelmeye başladı.

Doğal beslenmeye yönelenler için ekip oluşturan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Nur Alparslan, beslenme ve diyetisyen ile birlikte vatandaşlara ve en çokta hastane, adliye, banka ile kamuda çalışanlara evden yardımcı oluyor. Kafe ve restoran gibi yerlerin kapanması ya da oturmanın yasak olması ile birlikte bu durumu değerlendiren genç uzman Nur Alparslan, sabah kahvaltısını ve öğle yemeğini dışarıdan yiyen kamu, kurum çalışanları ile vakti olmayan çalışanlara özel kahvaltı olarak tüketilebilecekleri doygunluk oluşturan içeceklerden bahsetti. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Nur Alparslan, “Hastane, adliye, kamu ve kuruluşta çalışan vatandaşlarımız genellikle sabah erken saatlerde çıktıkları için kahvaltı yapamıyorlar. Doğal olarak da bağışıklığını güçlendiremiyorlar. Zinde bir gün geçiremediklerinden dolayı biz içecek hazırlıyoruz. Smoothie içeceklerimizin içerisine zaten meyve, aynı zamanda sebzeyi de bulunduruyoruz. Hem C vitamini açısından hem de bağışıklığını güçlendirmek açısından sabah kahvaltıları yapmayan insanlar için içecek sunum olarak biz bunları hazırlıyoruz. Aynı zamanda öğlen bir şey yemek istediği zaman hazırladığımız kendi katkı maddesiz, rafine şekersiz, granolalarımızdan tükete biliyorlar ve bu şekilde eğer isterlerse brokoli salatası, salata çeşitlerinden yağsız ve tuzsuz oranı düşük ana yemekleri de hazırlıyoruz. ‘Kahve içmek istiyorum, çikolata yemek istiyorum ama çikolatalar çok zararlı’ diyen insanlar içinde lezzet topları ve kendi evimizde hazırladığımız ham kakaodan yapılmış çikolatalı ürünlerimizi de sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Sağlıklı yaşamak isteyen her insana hitap ediyoruz” Uzman Alparslan, “Karbonhidrat oranları düşük, rafine şekersiz, glütensiz besinler olarak hazırlıyoruz. Hem sağlıklı kalabilmeleri için hem de bu tarz ürünlerle bağışıklıklarını güçlendirip, kolesterol oranlarını düşürerek sadece diyet yapan insanlara değil sağlıklı yaşamak isteyen her insana hitap ediyoruz. Bu ürünleri isteyen vatandaşlarımız bizimle iletişime geçtiği zaman onların evlerine kadar serviste bulunuyoruz. Hem onların yaşamsal olarak sıkıntıya düşmemeleri için paket servisinde bulunuyoruz. Hem de istedikleri ürünleri damak zevkine göre hazırlayıp ne tatlı nede tuzlu bir şekilde hazırlıyoruz” dedi.





