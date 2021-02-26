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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Pozitif vakaların bulunduğu apartman karantina altına alındı

Pozitif vakaların bulunduğu apartman karantina altına alındı

Apartmandan detay

İdari İzin Karantina Sayılar Özel Sektör Kışla 

-polislerden detay
-binadan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları tespit edilen bir apartman 10 gün süre ile karantina altına alındı. Karabük Valiliği, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 114. Sokak’ta bulunan bir apartmanda birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edildiğini ve vakaların temaslı sayılarının fazla olduğunu bildirdi. Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla belirtilen apartmanda 10 gün karantina kararı alındığının ifade edildiği açıklamada, “26 Şubat 2021 tarih saat 18.00’dan 08 Mart 2020 saat 18.00’a kadar 10 gün süreyle apartmanda karantina uygulamasına karar verilmiştir. Apartmana giriş ve çıkış noktalarına sınırlandırılmasına, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve evde tedavisi devam eden Covid-19 hastaları ile temaslıların sağlık sebepleri dışında evlerinden çıkışlarına müsaade edilmemesine karar verilmiştir” denildi. Bahsi geçen karantina altındaki apartmanda ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılacakları belirtilirken, alınan karara uymayanlar hakkında gerekli adli işlemlerin uygulanacağı kaydedildi. (RB-
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