Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
OSMANİYE - Vaka sayısı en az olan Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan 'kuralları gevşetmeyin' uyarısı

OSMANİYE - Vaka sayısı en az olan Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan 'kuralları gevşetmeyin' uyarısı

OSMANİYE - Vaka sayısı en az olan Osmaniye 'de, Vali Yılmaz'dan "kuralları gevşetmeyin" uyarısı - Vali Erdinç Yılmaz'ı denetimleri - Yılmaz'ın esnaf ve vatandaşlarla sohbet etmesi - Yılmaz'ın açıklamalarıVaka sayısı en az olan Osmaniye 'de, Vali Yılmaz'dan "kuralları gevşetmeyin" uyarısı: - "(Salgınla mücadele) Hep beraber bu başarıyı sürdürmeliyiz. Bu, asla kuralları gevşetmeye gelmez"OSMANİYE (AA) - Her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vaka sayısı 6,2 ile en az olan Osmaniye 'de, Vali Erdinç Yılmaz kurallara uymayı sürdürme çağrısı yaptı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 12 - 18 Haziran'da il bazında her 100 bin nüfusa göre açıkladığı Kovid - 19 vaka sayısında 6,2 ile en az vakaya sahip Osmaniye 'de, Vali Yılmaz'ın katılımıyla Raufbey Mahallesi'nde denetim yapıldı.Yılmaz, esnaf ve vatandaşla sohbet etti, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.Vali Yılmaz, gazetecilere, kentte vaka sayısını sıfırlayana kadar denetimleri sürdüreceklerini söyledi.

Kentin, 12 - 18 Haziran'da Türkiye'de en az vaka görülen il olduğunu hatırlatan Yılmaz, " Osmaniye olarak bu tablodan çok mutlu olduk. Osmaniye li hemşerilerimle hep beraber bu başarıyı elde ettik. Hep beraber bu başarıyı sürdürmeliyiz, asla kuralları gevşetmeye gelmez. Bu virüs çok tehlikeli ve çok bulaşıcı. Osmaniye olarak çok iyiyiz ve bu mücadelemizi hemşerilerimle birlikte sıfırlayana kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.
Yılmaz, sırası gelen herkese aşı olmaları önerisinde de bulundu.

Koronavirüs Esnaf Aşı Koronavirüs 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement