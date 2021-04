-Murat Karagül ile röportaj

-Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İsmail Özsan ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( İZMİR ) Meme kanserini yenen kadın sözleriyle ağlattı: "Eşim saçlarımı kazıdı, ben ağladım"-Elle kontrol yaparken memesindeki kitlesini fark etti, zorlu tedaviden sonra kanseri yendi-Gülcan Karagül: "Her gün yastığımdan tutam tutam saç topluyordum. Eşime saçlarımı kazımasını söyledim. O kazıdı, ben ağladım." İZMİR



- İzmir’in Torbalı ilçesinde terzilik yapan dört çocuk annesi Gülcan Karagül, üç yıl önce yakalandığı meme kanserinden doktorunun ve ailesinin desteğiyle kurtuldu. Eliyle yaptığı muayene sonucu memesinde kitle olduğundan şüphelenip doktora başvurduğunu anlatan Karagül, Kanser Haftası nedeniyle tüm kadınları elle meme muayenesi konusunda uyardı. Karagül, kanserin kadının en fazla değer verdiği şeyleri yok ettiğini vurgulayarak, “Kemoterapi döneminde her gün yastığımdan tutam tutam saç topluyordum. Artık dayanamadım ve eşime saçlarımı kazımasını söyledim. O kazıdı, ben ağladım. O süreçte kızımın düğününe perukla gittim” dedi.

Torbalı ilçesinde yaşayan dört çocuk annesi Gülcan Karagül (42), üç yıl önce banyo yaptığı esnada memesinde bir kitle olduğundan şüphelendi. Şüphe üzerine hemen muayene olmaya giden Gülcan Karagül, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsmail Özsan tarafından muayene edildikten sonra tanı ve tedavi amacıyla ameliyat oldu. Çift tedavide birbirine hep sıkı sarıldı Ameliyat sırasında kitleden alınan örnek kötü huylu çıkınca sol memedeki kitle temizlenerek boşaltıldı. Diğer meme de tedbir amacıyla boşaltılırken, içi boş kalan memelere şekil bozukluğunu önlemek amacıyla slikon yerleştirildi. Ameliyatın ardından ise zorlu kemoterapi süreci başladı.

11 yıllık evli olan Murat-Gülcan Karagül çifti, bu süreçte birbirlerine sımsıkı sarıldı. Murat Karagül, terzilik yapan eşine moral olması ve vakit geçirebilmesi amacıyla eve dikiş atölyesi kurdu. Eşinin, çocuklarının ve doktorunun manevi desteğiyle umudunu bir an bile kaybetmeyen Gülcan Karagül, kanseri yenmeyi başardı. “Kadının en fazla değer verdiği şeyleri yok ediyor” Gülcan Karagül, ameliyatın ardından yaşadığı zorlu kemoterapi sürecini şöyle anlattı: “Öyle bir şey ki evrim geçiriyorsunuz. Ben giyinmeyi ve makyajı çok seven bir kadınım; fakat öyle bir şey ki kadının en fazla değer verdiği şeyleri yok ediyor. Gün gün yok oluyor. Aynaya baktığınızda tanınmaz bir hale girdim günden güne. Saçlarımın döküleceğini öğrendiğimde ilk işim peruk almak oldu. O dönem içerisinde kızımın düğünü vardı. Düğün için saçlarımı yapmak ve makyaj yaptırmak istiyordum. Fakat nasıl olabilirdim ki. Bir şekilde yalandan da olsa eski halime döndüm. Peruk taktım, takma kirpik taktım, makyajımı taktım ve yine herkesin içine eskisi gibi çıkmak için çaba gösterdim.” “Eşim saçlarımı kazıdı, ben ağladım” Zor bir süreç geçirdiğini altını çizen Gülcan Karagül, “Her sabah kalktığımda tırnaklarımın kalktığını ve içlerinin morardığını görürdüm. Yastığımdan tutam tutam saç topluyordum. Artık dayanamadım ve eşime tüm saçlarımı kazı dedim. Önüne oturdum, o kazıdı, ben ağladım. Şu andaki saçlarım, ilk çıkan saçlarım. Uzasın diye gözünün içine bakıyorum. Şükürler olsun eski halime döndüm” dedi.

Kadınlara elle muayene tavsiyesi Meme kanserinde erken tanının önemli olduğunu dikkat çeken Gülcan Karagül, kadınlara tavsiyeler verdi. Karagül, “Tüm kadınlar kendilerini sürekli kontrol etsinler. Belli bir yaştan sonra mamografi çektirsinler, Ne kadar erken tanı alırlarsa onlar için o kadar iyi. Ben kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum. Bugün bu sayede iyiyim. 25 yaşı geçmişler de dahil tüm kadınlara elle meme muayenesi öneriyorum. Çünkü ben tedavi olurken benden genç meme kanseri hastaları gördüm. Ve evreleri baya ilerlemişti. Kadınlar her banyoda parmak uçlarıyla göğüslerini hissederek, masaj yaparak kitleleri tespit edebilirler” ifadelerini kullandı. Eşine tedavi sürecinde destek çıktı Elektrik Teknisyeni Murat Karagül, eşinin hastalığını öğrendikten sonra hayat sanki normal akışında devam ediyormuş gibi davrandığını belirterek, “Bunda ne kadar başarılı oldum bilmiyorum. Psikolojik bir destek olmadan hastalığı atlattık. İsmail hocamız bizimle çok ilgilendi. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye aktardı. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İsmail Özsan ise hastanın tedavi süreci hakkında şunları söyledi: “Hastamız bize memede şüpheli kitle şikayetiyle gelmişti. Ameliyat sırasında kitleden parça gönderdik, ve kitlenin kötü huylu olduğunu öğrendik. Ondan sonra planladığımız gibi koltuk altından lenf bezi alıp kanserin yayılmasını değerlendirdik. Sonra her iki meme dokusunun içerisini boşalttık. Kitlenin alınmasından dolayı oluşacak şekil bozukluğunu önlemek için plastik cerrahi uzmanlarından yardım alarak silikon yerleştirdik”



loading...