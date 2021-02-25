Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Medova Hastanesinden öğrencilere canlı bağlantıyla beslenme önerileri

Medova Hastanesinden öğrencilere canlı bağlantıyla beslenme önerileri

Diyetisyenden görüntü

Sağlıklı Beslenme Kullar Öğrenciler 

-Diyetisyen Büyükzeren’in açıklaması
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Medova Hastanesi pandemi sürecinde okulların da kapalı olmasıyla beslenme düzenleri değişen ve kilo alan öğrencilere yönelik düzenli beslenmeyle ilgili canlı bağlantıyla bilgilendirme programı düzenledi.
Medova Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mukadder Büyükzeren, düzenlenen programla canlı bağlantıyla öğrencilere nasıl düzenli beslenmeleri gerektiği, sağlıklı ve yeterli dengeli beslenmenin ne olduğunu anlattı. Yaptıkları çalışmayla ilgili bilgi veren Diyetisyen Büyükzeren, “Pandemi sürecinde öğrenciler de bizler gibi kilo aldılar ve beslenme düzenleri değişti. Okul olmadığı için hareketsiz bir yaşam tarzıyla birlikte fiziksel aktivitenin azalmasıyla bir de buna sağlıklı beslenmeyi atlatınca kilolar kaçınılmaz son oldu. Biz de Çumra Anadolu Lisesi ile birlikte ve birçok lisenin de katılımıyla bir etkinlik düzenledik. Etkinlikte öğrencilere sağlıklı beslenmeyle ilgili farkındalığı artırmak adına bu durumlardan bahsedeceğiz. Canlı bağlantı yaparak öğrencilerin de sorularını yanıtlayarak onlara nasıl düzenli beslenmeleri gerektiğini, sağlıklı ve yeterli dengeli beslenmenin ne olduğunu hepsini anlatacağız” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bu Besinler Kabuklarıyla Daha Faydalı!Bu Besinler Kabuklarıyla Daha Faydalı!
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı