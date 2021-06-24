Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KÜTAHYA - Kovid-19 vaka sayısı artan Kütahya'da vatandaşlara aşı çağrısı

KÜTAHYA - Kovid-19 vaka sayısı artan Kütahya'da vatandaşlara aşı çağrısı

- Aşı randevu standından detaylar - Kentten detaylar - İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan'ın açıklamalarıKovid - 19 vaka sayısı artan Kütahya 'da vatandaşlara aşı çağrısıKÜTAHYA (AA) - Sağlık Bakanlığının açıkladığı 12 - 18 Haziran haftalık verilerine göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı en fazla il olan Kütahya 'da, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, aşının önemini vurguladı.Erşan, İl Sağlık Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki hafta 100 bin kişide 88 olan vaka sayısının son haftada 116'ya yükseldiğini söyledi.

Vaka sayısının son haftaya kadar düşme eğiliminde olmasına rağmen yüzde 30 artışla karşılaştıklarını belirten Erşan, "Son iki hafta iklim açısından Kütahya soğuk günler yaşadı. Bu nedenle insanların kısıtlamaların da kaldırılmasıyla kapalı alanlarda geçirdiği süre uzadı. Sosyal hareketlilikle risk de artmış oldu." dedi.
Erşan, vakaları analiz ettiklerinde muhtemel bulaş nedenlerinin dış ortamlardaki sosyal hareketlilikten kaynaklandığını aktardı.Bunun yanı sıra yüzde 30 civarında aile içi bulaş olduğunu dile getiren Erşan, "Özellikle komşu ve akraba ziyaretleri, Kütahya 'ya has kültürel uygulamalar arasında olan gezek geleneği de vakaların bir kısmına sebep olmaktadır. Kütahya için risk devam etmekte. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması. Kapalı mekanlara gitmek zorunda değilsek gitmeyelim." diye konuştu.
Erşan, Kütahya 'nın aşılama oranları bakımından iller arasında 27'nci sırada olduğuna dikkati çekti.İl genelinde 244 bini birinci, 123 bini ikinci doz olmak üzere 367 bin doz aşı uygulandığı bilgisini veren Erşan, sırası gelen vatandaşlara aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Mel B Kapalı Alan Aşı Aşılama 

İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement