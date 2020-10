Korona virüse karşı karvakrol hamlesi

-açıklama

- Koronavirüs pandemisi tüm dünyada devam ederken bilim dünyası ise aşı ve ilaç çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Koronavirüsten korunmak için gıda takviyelerine de talep artarken kekik bitkisi içinde bulunan karvakrol isimli bir maddenin de koronavirüse karşı koruyucu olabileceği iddia edildi. CARMED, geleneksel tıpta kullanılan kekik yağının günümüz teknolojisini kullanarak, insanlara sunmak üzere çıktığı yolda yeni ürünü olan Vacrol'un tanıtım lansmanını Üsküdar'da gerçekleştirdi. Lansmana CARMED şirketi başkanı Mustafa Can, Dr. Müslüm Sağır ve Distribütör CEO'su Eda Siloni katılım sağladı. CARMED, uzun süredir yaptığı araştırmalar sonucu karvakrol içeren ürünlerini sağlıklı yaşamak ve yaşam kalitesini yükseltmek isteyenlerle buluşturmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı olmasının yanı sıra helal sertifikalı olan Vacrol, kekik yağını temel alan bir bitkisel gıda takviye ürünü olma özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra koronavirüsle mücadele edilen bugünlerde milli gıda takviyesi sektöründe liderliği ise yine kekik yağında bulunan karvakrolü standardize ederek Vacrol olarak bilinen birer sağlık savaşçısına çeviren firmalar üstleniyor. Gıda takviyesi sektörünü, bugüne kadar dünya çapında belli merkezlerin üreterek piyasaya sunduğu ürünlerle yönetildiğine dikkat çeken CARMED İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can; "Biz Covid ile birlikte ortaya çıkmadık. CARMED ilaç olarak dört yıldır hangi yağlar hangi hastalıklara çare olur diyerek yola çıktık. Kekiğin oluşturduğu bariyerden doğada olan hiç bir bakterinin geçmesi mümkün değildir. Türkiye'nin dört büyük üniversitesinde ve aynı zamanda TÜBİTAK'ta yaptırdığımız laboratuvar sonuçlarıyla da ortaya koyduk ki çok iyi ve hızlı çalışıyor" diye konuştu.

İçerdiği yağ ve karvakrol oranı açısından en iyi kekiğin Türkiye’de yetiştiğini hatırlatan Can; "Karvakrol içeren bir sıvının verdiği rahatlığı ertesi gün uyandıktan sonra anlayacaksınız. Yaşınız 60 olsa dahi CarVacrol kullanımı sonrası koşarak yürümeye başlayacaksınız. Ürünlerimizin içerisinde zararlı hiçbir şey yok. Ayrıca ürünlerimiz alkolsüz ve helal sertifikalıdır. Jel olarak sığır jeli kullanıyoruz. Ürünleri insanlara sunmadan önce laboratuvar ortamında gerekli testleri yapıyoruz. İnsan sağlığını önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Dr. Müslüm Sağır ise; "Doğanın gücünü koronaviruse karşı kullanmaya çalışıyoruz. Bize hep öğretilen bitkiler karaciğer ve böbreğe zarar verir, şeklindeydi. Biz standardize ederek uygun dozlarda kullanarak çok güvenli bir şekilde bitki özlerini insan sağlığı için kullanmak istiyoruz. Çalışıyoruz, başarıyoruz" dedi.





