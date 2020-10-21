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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Korona virüs Diyarbakır’da tahin ve pekmez ile yoğurdun satışını arttırdı

Korona virüs Diyarbakır’da tahin ve pekmez ile yoğurdun satışını arttırdı

Tahin, pekmez ve bal görüntüsü

Süt Ürünleri Gıda Sektörü İnsan Vücudu Organik Ürün Kış Mevsimi 

-Süt ve süt ürünleri ile zeytin görüntüsü
-Adil Aydın konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yıllardır esnaflık yapan Adil Aydın, korona virüs salgının tahin ve pekmez ile yoğurt satışını artırdığını söyledi.

Havaların soğudu bugünlerde Korona virüs salgınıyla birlikte vatandaşlar virüse yakalanmamak ve bünyelerini güçlendirmek için organik ürünlere yöneldi. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yıllardır esnaflık yapan Adil Aydın, vatandaşların bünyelerini güçlü kılmak adına tahin, pekmez ve yoğurdu tercih ettiğini söyledi.

Aydın, "Son günlerde Diyarbakır’da kış mevsimine yaklaştığımız bugünlerde en çok satılan tahin ve pekmezdir. Pekmez birçok derde deva olmasının bilimsel olarak kanıtlandığı için vatandaşlar genelde kış hazırlığı için pekmeze ve tahine yöneliyor. Birinci sırada pekmez alırken, ikincisi tahin, tereyağı ve bal ile Diyarbakır’ımıza özgü olan örgülü peynir gelmektedir. Korona virüs nedeniyle vatandaşların en çok rağbet ettiği tahin, pekmez ve yoğurt ilk sırada yer almaktadır. Çünkü bu saydığımız gıdalarda insan vücuduna yarayacak bol miktarda kalori mevcut olduğundan dolayı vatandaşların genel tercihini bunlar oluşturuyor" dedi.
Korona virüs nedeniyle bazı sektörlerin iş yapmadığını fakat gıda sektörünün her zaman işlev olduğunu belirten Aydın, satışlarında her hangi bir azalma olmadığını söyledi.

Son olarak maskesiz dolaşan ve sosyal mesafe kurullarına uymayan vatandaşlara çağrıda bulunan Aydın, "Tüm Diyarbakır halkına çağrım lütfen maskelerinizi takınız. Maske takmak insanların hak ve hukukuna girmeyeceğiniz anlamın da geliyor. Herkese çağrım lütfen sosyal mesafe kurallarına uyunuz, temizliğine dikkat ediniz, maskesiz dolaşmayınız ve insanların hak ve hukukuna girmeyiniz" diye konuştu.
(SI-YRT-
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