KOCAELİ - Erkek hemşireyi darbeden hasta yakınının görevli doktora da sözlü saldırıda bulunduğu iddiası
- Özel bir tıp merkezinde çalışan erkek hemşirenin darp edilmesi - Sözlü saldırıya uğrayan doktor Yılmaz Aydın'ın yaşanan olayı anlatmasıGÜNCELLEME - Kocaeli 'de erkek hemşireyi darbeden hasta yakını gözaltına alındıSÖZLÜ SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTORUN AÇIKLAMASI EKLENDİKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Çayırova ilçesinde, özel tıp merkezindeki erkek hemşireyi darbeden hasta yakını gözaltına alındı.Şüpheli M.Ç, rahatsızlanan çocuğunu Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki özel tıp merkezine götürdü.Burada M.Ç, damar yolu açılırken ağlayan çocuğunun canı yandığı iddiasıyla erkek hemşireye saldırdı.Hemşireyi darbeden, görevli doktora da sözlü saldırıda bulunan M.Ç. hakkında şikayette bulunuldu.Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç'nin olay sırasında alkollü olduğu öne sürüldü.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin yumruk attığı sağlık çalışanının yere düşmesi yer alıyor. - "Merdiveni çıktığımda hemşiremize yumruk atıldığını gördüm"Doktor Yılmaz Aydın, AA muhabirine, ateş şikayetiyle bir çocuğun ailesi tarafından hastaneye getirildiğini söyledi.
Muayene sonucu çocuğun ateşinin olmadığını, diş çıkardığını ve boğaz kızarıklığı olduğunu tespit ettiğini belirten Aydın, herhangi bir enfeksiyona karşı kan tahlili istediğini anlattı.Laboratuvara yönlendirilen ailenin, damar yolu açılırken ağlayan çocuğunun canı yandığı iddiasıyla erkek hemşireye saldırdığını savunan Aydın, "Ben de gürültüyü duyup laboratuvara gittim. Merdiveni çıktığımda hemşiremize yumruk atıldığını gördüm. Olay yerine gittiğimde bana da küfür etti. Kendisini dışarı çıkarmaya çalıştım." diye konuştu. Aydın, şüpheliden şikayetçi olduklarını kaydetti.
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