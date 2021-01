Kırıkkale’de 160 milyon cerrahi maske üretildi

-Makinelerden detaylar

- Kırıkkale’de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde kurumlar arası koordinasyonla 160 milyon adet cerrahi maske üretimi gerçekleştirildi.

Kırıkkale Valiliğinin girişimleriyle, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2020 yılı Mayıs ayında kurulan atölyede 160 milyonun üzerinde cerrahi maske üretimi yapıldı. Malzemeler için gerekli bütçe Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca karşılanırken makineler ise Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Odası (DMO) tarafından sağlandı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen maskeler, Sağlık Bakanlığına teslim ediliyor. Organize Sanayi ve Teknik Anadolu Lisesi Maske Atölyesi’nde yaklaşık 260 kişiye de iş istihdamı sağlanıyor. İHA muhabirine konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, salgın süresince şu ana kadar 160 milyonun üzerinde cerrahi maske üretiminin yapıldığını söyledi.



"Üretilen maskeler dünya standartlarının üzerinde" Yerli ve milli makinelerle maske üretiminin devam ettiğini belirten Tüfekçi, “Bizim bu salgın süreci başladığında Cumhurbaşkanlığımızın koordinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Makine Kimya aracılığıyla Maliye Bakanlığımız, DMO, Çalışma ve Aile Sosyal Bakanlığımız, İŞ-KUR ve Milli Eğitim Bakanlığı bütün bu paydaşların bir araya gelerek Kırıkkale’mizde bir atölye ortağa kondu. Makine Kimya Endüstrisi’nin ürettiği yerli ve milli makineleriyle ve o zorlu süreçte bir dönem günlük 3 milyon maske üretimi hedefine ulaşmıştık. Şu an için ürettiğimiz tüm maskeler dünya standartlarının üzerinde denilebilecek nitelikte orta katının yüzde 80’lere varan süzgece sahip bir maske üretimi gerçekleştirdik” dedi.

"160 milyon maskeye ulaştık" Devlet Malzemeleri Odası (DMO) kanalıyla üretilen maskelerin Sağlık Bakanlığı’na gönderildiğini ifade eden Tüfekçi, şunları kaydetti: “Sağlık Bakanlığımızın tüm maske ihtiyacını DMO üzerinden karşıladık. Şu anda bu tür maske üretimi arttığı için biz biraz daha rutine koyduk ama ortalama günlük 1 milyon maskemizi üretiyoruz. Toplamda da bu pandeminin başladığı günden bugüne 160 milyonu aştık. Halen etkin bir şekilde maske üretimine atölyemiz devam ediyor. Devletimiz ihtiyaç hissettiği yerde biz gece-gündüz demeden gerçekten bütün çalışanlarımız ilk önce Halk Eğitim Müdürlüğü kanalımıza şimdi ki Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Meslek Lisemizde etkin bir şekilde arkadaşlar çalışıyorlar. Üretime devam ediliyor. Şu anda 160 milyon maskeye ulaştık. Artık bu süreç ne kadar devam ederse biz o kadar çalışıp maske üretimimize devam edeceğiz inşallah.” "İki vardiya halinde personellerimiz çalıyor" Atölyede 260 personel ile maske üretimine devam edildiğini aktaran Tüfekçi, “İŞ-KUR kanalından aldığımız personeller kursiyerler üzerinde ve Halk Eğitim Müdürlüğü üzerinden aldığımız kursiyerler üzerinden yürüyor. Şu an aynı zamanda mesleki eğitimde okullarımız açıldığı zaman öğrencilerimiz staj anlamında da çalıştırıyoruz. 3 milyon ürettiğimiz zamanlar 7/24 ama şu anda biraz daha rutine bindiği için 2 vardiya halinde personelimiz çalışıyor. 260 personelimiz şu anda orada etkin bir şekilde hizmet veriyor. Bu süreç ne kadar devam ederse duruma göre ayarlama yapıyoruz. Şu an 260 tane personelimiz orada çalışmalarına devam etmekte” ifadesini kullandı.



