Uzun Ömür Hakkında

Alanında uzman konuklarla sağlık ve hayata dair her şey bu programda konuşulacak... Kilo problemlerinden kalp hastalıklarına, hayatın zorluklarıyla başa çıkabilme yollarına ve birçok hastalığın teşhis ve tedavi yöntemlerini ekranlara getiriyor olacak…...

devamı Alanında uzman konuklarla sağlık ve hayata dair her şey bu programda konuşulacak... Kilo problemlerinden kalp hastalıklarına, hayatın zorluklarıyla başa çıkabilme yollarına ve birçok hastalığın teşhis ve tedavi yöntemlerini ekranlara getiriyor olacak…...

-BEBEK ZİYARETİ-FİDAN DİKİMİ-ANNE KADER GÜLLÜ VE BAŞHEKİM UZM.DR.MURAT ERSAL İLE ROPÖRTAJ( BURSA )- Bebekler fidanları ile birlikte büyüyecekler BURSA- Bursa'da Kestel Devlet Hastanesi’nde normal doğumla dünyaya gelen her bebek için bir zeytin fidanı toprakla buluşuyor. Kestel Devlet Hastanesi tarafından normal doğumu teşvik etmek maksadıyla başlatılan proje ile normal yolla doğan bebekler için hastane bahçesine fidan dikiliyor. Doğumun ardından taburcu olacak bebeklerin ailelerine hediyeleri teslim edilirken, yeni doğan her bebeğin adını taşıyan fidanlar da hastane bahçesinde aile bireylerinin katılımıyla toprağa dikiliyor. Normal doğumla dünyaya gelen Kader ve Gökhan Güllü çiftinin kızı Ezel Mina için hastane bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.Başhekim Murat Ersal, “Devlet Hastanesi olarak normal doğumu özendirmek amacıyla normal doğumla doğan her bebek için hastane bahçemize bir zeytin fidanı dikiyoruz. Böylece iki fidanın dünyaya gelmesine vesile olmaya başladık. Bir tanesi çocuğumuz, bir tanesi de fidanımız. Maksadımız normal doğumu teşvik etmek. Bunun için de hasbelkader bizler elimizden geleni yapıyoruz. Annemize, fidanımıza ve çocuğumuza uzun ömürler diliyoruz. İnşallah ileride geldiklerinde kendi fidanlarını sularlar ve onların büyümesini çocuklarıyla görürler” dedi.Hastaneden aldığı hizmetten memnuniyetini dile getiren anne Kader Güllü ise, “Daha evvel başka hastaneye gittim, ama böyle bir ekip göremedim. Hastanede çok ilgi ve alaka gördüm. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.