Karla kaplı mahalledeki epilepsi krizi geçiren gencin yardımına 112 ekipleri yetişti

-Sağlıkçıların hastayı ambulansa alması

-Gencin yakını açıklama

-Karla kaplı yolda ekiplerin ilerlemesi

-Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımı (fotoğraf)



( SAKARYA )- Sağlık Bakanı Koca, Sakarya’daki sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaştı- 112 ekiplerinin fedakarca mücadelesi büyük beğeni kazandı SAKARYA



- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kapanan mahallede epilepsi krizi geçiren 18 yaşındaki gencin yardımına 112 sağlık ekipleri yetişti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 112 ekiplerinin fedakarca mücadelesinin kayıt altına alındığı anları sosyal medya hesabından, “112 Acil Sağlık Hizmetine hiç ihtiyaç olmamasını temenni ederim. Varlığını bilmek ise büyük bir güvence. Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde” diyerek paylaştı. Sakarya’nın Akyazı ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde kar yağışı sebebi ile yollar kapandı. Mahallede yaşayan 18 yaşındaki bir genç epilepsi krizi geçirdi. Durum 112 sağlık ekiplerine bildirildi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye 1 adet paletli ve 1 adet normal ambulans sevk edildi. Paletli ambulans ile ulaşılan mahallede rahatsızlık geçiren 18 yaşındaki genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bakan Koca paylaştı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise, sağlık çalışanlarının kayıt altına alınan fedakarca çalışmalarının videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, “112 Acil Sağlık Hizmetine hiç ihtiyaç olmamasını temenni ederim. Varlığını bilmek ise büyük bir güvence. Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde” ifadelerine yer verdi. Bakan Koca tarafından yapılan paylaşım kısa sürede büyük beğeni kazandı. Gencin yakınlarından teşekkür Rahatsızlık geçiren gencin yakını ise videoda teşekkürlerini ileterek, “Kardan dolayı kapalıydı her taraf. 112 ekiplerini aradık geldiler ve gereken her şeyi yaptılar sağ olsunlar. Allah devletimize zeval vermesin, Allah sağlıkçılarımızı başımızdan eksik etmesin” dedi.





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