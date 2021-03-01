Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karla kaplı mahalledeki epilepsi krizi geçiren gencin yardımına 112 ekipleri yetişti

Karla kaplı mahalledeki epilepsi krizi geçiren gencin yardımına 112 ekipleri yetişti

Bakan Koca tarafından paylaşılan video

İlk Müdahale Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri Sağlıkçı Kar Yağışı 

-Sağlıkçıların hastayı ambulansa alması
-Gencin yakını açıklama
-Karla kaplı yolda ekiplerin ilerlemesi
-Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımı (fotoğraf)

( SAKARYA )- Sağlık Bakanı Koca, Sakarya’daki sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaştı- 112 ekiplerinin fedakarca mücadelesi büyük beğeni kazandı SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kapanan mahallede epilepsi krizi geçiren 18 yaşındaki gencin yardımına 112 sağlık ekipleri yetişti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 112 ekiplerinin fedakarca mücadelesinin kayıt altına alındığı anları sosyal medya hesabından, “112 Acil Sağlık Hizmetine hiç ihtiyaç olmamasını temenni ederim. Varlığını bilmek ise büyük bir güvence. Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde” diyerek paylaştı. Sakarya’nın Akyazı ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde kar yağışı sebebi ile yollar kapandı. Mahallede yaşayan 18 yaşındaki bir genç epilepsi krizi geçirdi. Durum 112 sağlık ekiplerine bildirildi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye 1 adet paletli ve 1 adet normal ambulans sevk edildi. Paletli ambulans ile ulaşılan mahallede rahatsızlık geçiren 18 yaşındaki genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bakan Koca paylaştı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise, sağlık çalışanlarının kayıt altına alınan fedakarca çalışmalarının videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, “112 Acil Sağlık Hizmetine hiç ihtiyaç olmamasını temenni ederim. Varlığını bilmek ise büyük bir güvence. Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde” ifadelerine yer verdi. Bakan Koca tarafından yapılan paylaşım kısa sürede büyük beğeni kazandı. Gencin yakınlarından teşekkür Rahatsızlık geçiren gencin yakını ise videoda teşekkürlerini ileterek, “Kardan dolayı kapalıydı her taraf. 112 ekiplerini aradık geldiler ve gereken her şeyi yaptılar sağ olsunlar. Allah devletimize zeval vermesin, Allah sağlıkçılarımızı başımızdan eksik etmesin” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı