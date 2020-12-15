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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
KARABÜK - İş insanlarından sağlık çalışanlarına yiyecek ikramında bulunuldu

KARABÜK - İş insanlarından sağlık çalışanlarına yiyecek ikramında bulunuldu

- Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden görüntü - Motosikletli kuryeler tarafından hastanenin klinik servisine pizzaların getirilmesi - Pizzaların sağlık çalışanlarına ikram edilmesi Karabük 'te iş insanlarından sağlık çalışanlarına yiyecek ikramında bulunulduKARABÜK (AA) - Karabük 'te hayırsever iş insanları tarafından alınan pizzalar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına ikram edildi.Motosikletli kuryeler tarafından hastanenin klinik servisine getirilen pizzalar, sağlık çalışanlarına teker teker dağıtıldı.Kutusunda, "Kovid - 19 pandemi sürecinde göstermiş olduğunuz fedakarlık dolayısıyla siz değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız." yazılı pizzaları alan çalışanlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hastane Fedakarlık İş İnsanları Sağlık Çalışanları 

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