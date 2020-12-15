KARABÜK - İş insanlarından sağlık çalışanlarına yiyecek ikramında bulunuldu
- Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden görüntü - Motosikletli kuryeler tarafından hastanenin klinik servisine pizzaların getirilmesi - Pizzaların sağlık çalışanlarına ikram edilmesi Karabük 'te iş insanlarından sağlık çalışanlarına yiyecek ikramında bulunulduKARABÜK (AA) - Karabük 'te hayırsever iş insanları tarafından alınan pizzalar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına ikram edildi.Motosikletli kuryeler tarafından hastanenin klinik servisine getirilen pizzalar, sağlık çalışanlarına teker teker dağıtıldı.Kutusunda, "Kovid - 19 pandemi sürecinde göstermiş olduğunuz fedakarlık dolayısıyla siz değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız." yazılı pizzaları alan çalışanlar, emeği geçenlere teşekkür etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım