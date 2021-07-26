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KARABÜK - Alışveriş merkezinde randevusuz aşı hizmeti sunuldu
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KARABÜK - Alışveriş merkezinde randevusuz aşı hizmeti sunuldu

KARABÜK - Alışveriş merkezinde randevusuz aşı hizmeti sunuldu

- Alışveriş merkezindeki aşı uygulama noktasındaki uygulamalar - Karabük Valisi Fuat Gürel'in açıklaması - Vali Fuat Gürel: - "Vatandaşlarımızın aşılamaya bir an önce ilgi gösterip aşılanma oranını yüzde 80'lere çıkarmasını sağlamamız gerekiyor"KARABÜK (AA) - Karabük 'te alışveriş merkezinde kurulan uygulama noktasında vatandaşlar, randevu almadan yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşılarını olabiliyor.İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, toplumsal bağışıklığın oluşmasında Kovid - 19 aşısının önemine dikkati çekmek amacıyla kentteki bir alışveriş merkezinde aşı uygulama noktası oluşturdu.Uygulama alanına gelen vatandaşlara burada randevusuz aşı olabilme imkanı sunan ekipler, 227 bine ulaşan aşı sayısını artırmak için mücadele ediyor. Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, salgının kısa sürede bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi.

Salgınla mücadelede kuralların belli olduğunu anlatan Gürel, "Özellikle aşılamanın bir an önce bitirilmesi gerekiyor ki esnafımız, iş yapan insanlarımız, okula gidecek çocuklarımız etkilenmesin. Vatandaşlarımızın aşılamaya bir an önce ilgi gösterip aşılanma oranını yüzde 80'lere çıkarmasını sağlamamız gerekiyor." dedi.
Alışveriş merkezindeki aşı uygulama noktasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı da Karabük olarak aşılamada bir an evvel üst kategoriye geçmek istediklerini ifade etti.
Kentte birinci doz aşıda yüzde 64,5 olan rakamın yüzde 65'i bir an önce geçmesini, ardından yüzde 75'i aşmayı istediklerini aktaran Sarı, "Köylerde de mobil aşı çalışmaları devam ediyor. Hastalara, engellilere ve 65 yaş üstü vatandaşlara istekleri halinde aşı uygulamaya ikametlerine gidiyoruz." şeklinde konuştu.

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