Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Suriyeli kadın, doğum gününde oğlundan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu

İZMİR - Suriyeli kadın, doğum gününde oğlundan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu

- Ege Üniversitesi Hastanesi binası - Hastane odasında El Mahmud'un nefes egzersizi yapması - Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Zeytunlu ve ekibinin hastayı kontrol etmesi - Ekibin doğum günü pastası getirmesi ve doğum günü kutlaması - Organ nakli olan anne Dıljin El Mahmud ile röportaj - Bağışçı olan oğlu Ahmet El Mahmud ile röportaj - Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Zeytunlu ile röportajSuriyeli kadın, doğum gününde oğlundan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu - İzmir 'deki operasyonun ardından anneye, sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı - Anne Dıljin el - Mahmud: - "Unutamayacağım bir doğum günü hazırlamışlar. Yeni yaşımla yeni hayatıma 'merhaba' dedim"İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir 'de, karaciğer yetmezliği bulunan Suriyeli Dıljin el - Mahmud, 48. yaş gününde oğlundan nakledilen dokuyla sağlığına kavuştu.Suriye'nin Halep kentinde 2 yıl önce karaciğer yetmezliği tanısı konulan 2 çocuk annesi Mahmud, ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle geçen sene Türkiye'ye sığındı.İlaç kullanmasına rağmen hastalığı ilerleyen Mahmud, 6 ay önce Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesine başvurdu. Doktorlar, muayene sonrası kadına, acil karaciğer nakli gerektiğini söyledi.

Tetkiklerde 26 yaşındaki oğlu Ahmet ile karaciğer dokuları uyumlu çıkan anne, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle organ nakli için bir süre bekledi.Vakaların azalmasının ardından anneye, doğum günü 2 Şubat'ta, oğlundan alınan karaciğer dokusu 4 saatlik operasyonla nakledildi.Operasyon sonrası Dıljin el - Mahmud'a hastane odasında, organ nakli ekibi tarafından 48. yaş günü kutlaması yapıldı.Sürpriz kutlamada duygusal anlar yaşayan Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni bir hayata başladığını söyledi.

Oğlunun karaciğer dokusu vermesini ilk etapta onun da sağlığı bozulacağı endişesiyle istemediğini, doktorların herhangi risk bulunmadığını anlatmaları sonrası ikna olduğunu belirten Mahmud, "Ege Üniversitesindeki doktorlar benimle ilk günden bu yana çok ilgilendi. Oğlum bana doğum günümde ikinci bir hayat hediye etti. En büyük sürprizi ise odama gelince yaşadım. Unutamayacağım bir doğum günü hazırlamışlar. Yeni yaşımla yeni hayatıma merhaba dedim. Beraber pasta kestik. Çok mutlu oldum." dedi.
- "İyi ki Türkiye var"Ahmet el - Mahmud da annesinin yaşadığı ağrıların kendisi ve ailesini çok üzdüğünü, onun yeniden sağlığına kavuşması için karaciğer dokusunu hiç düşünmeden verdiğini dile getirdi.Mahmud, "Annem için hangi organım gerekli olursa hiç düşünmeden verebilirim. Onun yüzünün gülmesi beni çok mutlu ediyor. Annemi sağlığına kavuşturduğu için Sağlık Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Hastanesine teşekkür ederim. Onlar yaptıkları başarılı nakil ameliyatının yanında bir de anneme doğum günü düzenledi.
İyi ki Türkiye var." diye konuştu.
Ameliyatı gerçekleştiren EÜ Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Zeytunlu ise savaştan kaçan insanların Türkiye'de sağlıklarına kavuşmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Ülke genelindeki aşılama programıyla Kovid - 19 vakalarında azalmanın görüldüğünü, buna bağlı olarak nakil ameliyatlarına yeniden başladıklarını anlatan Zeytunlu, "Suriyeli anne ve oğlunun sağlık durumları çok iyi." ifadesini kullandı.EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da hastanenin salgın sürecinde teşhis ve tedavide üzerine düşeni yerine getirdiğini, uluslararası başarılara sahip organ nakil merkezinin tam kapasiteyle hastalara hizmeti sürdürdüğünü kaydetti.

Karaciğer Yetmezliği Doğum Günü Pastası Karaciğer Nakli Uluslararası Sağlık Çalışanları 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement