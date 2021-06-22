İzmir içme sularında koku şikayeti sonrası bağırsak enfeksiyonu hasta sayısında artış

- - Hastane görüntüleri (arşiv)



( İZMİR ) - İZMİR



- İzmir’in Buca ve Gaziemir ilçelerinde musluklardan akan sudaki kötü koku sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi suyun temiz ve içilebilir olduğu yönünde açıklama yapmış olsa da bölgedeki hastanelerde akut gastroenterit (bağırsak enfeksiyonu) bulgusu veren hastaların bir önceki haftalara göre yüzde 15 artış gösterdiği ortaya çıktı. 19 - 20 Haziran tarihlerinde Buca, Karabağlar, Gaziemir, Menderes ilçelerinin bazı bölgelerinden vatandaşlar tarafından içme suyundaki renk ve koku ile ilgili şikayetler yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, suyun tat ve kokusunu etkileyen kısa süreli bir arıza yaşandığını ancak sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığını açıkladı.

Belediyenin açıklamasını tatmin edici bulmaya vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterirken, kötü kokunun şebeke suyu ile yıkanan çamaşırlara dahi sindiğini belirttiler. Bağırsak enfeksiyonu bulgusu veren hasta sayısında yüzde 15 artış Dün çok sayıda yetişkin ve özellikle çocukların bulantı kusma şikayetleri ile bölgedeki hastanelere başvurması üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler 18 ayrı noktadan ayrıntılı analiz amaçlı su numuneleri aldı. İlk değerlendirmelerde klor oranlarının yeterli olduğu görüldü ancak kapsamlı bakteriyel analizlerin sonuçları için 48-72 saatlik süre beklendiği belirtildi. Aynı dönemde söz konusu bölgelere hizmet veren hastanelerdeki akut gastroenterit (bağırsak enfeksiyonu) bulgusu veren hastaların bir önceki haftalara göre yüzde 15 artış gösterdiği belirlendi. Bu durumun sularla alakalı olup olmadığının ancak kapsamlı bakteriyel analizlerin sonuçlarına göre değerlendirilebileceği bildirildi.

(ÖA-

