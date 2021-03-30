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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
“İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına Türk ve Suriyeliler’den destek

“İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına Türk ve Suriyeliler’den destek

Kan bağış aracı

Ermeni Sivil Toplum Kan Bağışı 

-Kan bağışında bulunanlar
-Suriyeli ve Türk kan bağışçıları ile yapılan röportaj
-Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz’ın açıklamaları
-Kan bağışında bulunanlar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis’te, “İyi ki varsın kan dostum” kampanyası çerçevesinde Türk ve Suriyeliler Kan bağışında bulunarak destek verdi.Pandemi nedeniyle kan bağışı stoklarında azalma olması nedeniyle “İyi ki varsın kan dostum” kampanyası düzenleniyor. Kilis’teki sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar kampanyaya destek veriyor.Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Hastanede yatmakta olan hastalar için kan stoklarını belirli seviyede tutmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Dünyaya etkileyen pandemi kan bağışlarını ve stokları da etkiledi. Stoklarımız bu yıl biraz düşük seviyede seyir ediyor. Her yıl ramazanda belirli bir düşüşü bekliyoruz. Bu nedenle ramazana girmeden önce hem Suriyeli hem Türk vatandaşlarını tamamını kan bağışı için kan merkezlerimize davet ediyoruz” dedi.
Vatandaşlar ise kan vermenin sağlık açısından önemli olduğunu, herkese kan bağışına çağırdıklarını ifade ettiler.
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