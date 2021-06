-açılış

-konuşmalar

-katılımcılar

-butona basılması

-temel atma

-röportaj

-genel ve detay



( İSTANBUL )- İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası depreme dayanıklı olarak yükselecek- İnşaat alanı havadan görüntülendi İSTANBUL



- Deprem izolatör sistemi kullanılarak yapımına başlanan İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası’nın temeli atıldı. Törende konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Deprem için izolatörlerin hazırlanması büyük bir zaman gerektiriyordu o dönem atlatıldı. Mutlu sona ulaştık temelimizi attık. 38 bin metrekarelik, 200 yataklı 2 bloktan oluşan bir bina şeklinde planlamamızı yapıyoruz. Her şey yolunda giderse 2023 gibi bitirmeye çalışacağız” dedi.

İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi’nin eskiyen ve çeşitli nedenlerle hasar gören binalarında yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda depreme dayanıklı olarak inşasına başlanan İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası’nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmihan İşoğlu ile çok sayıda hastane personeli katıldı.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törende sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekildi. Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte temel atılması için butonlara bastı. 38 bin metrekarelik alana deprem izolatör sistemi kullanılarak inşa edilen binanın 200 yataklı olması planlanıyor. 2023 yılında bitirilmesi hedeflenen binanın inşaat alanı ise havadan görüntülendi. "Her şey yolunda giderse 2023 gibi bitirmeye çalışacağız" Eski binaların yenilenmesinin sağlık hizmetleri açısından da önemli olduğunu ifade eden İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "İstanbul Tıp Fakültesi Binaları çok eski, 1980 öncesine dayanan binalarla hizmet veren bir yapıdaydı. En son 2 sene öncesi 5.8’lik deprem sonrasında zaten bir sıkıntı oldu ve olası İstanbul depremine hazırlanmamız gerektiğini bildiğimizden yeni binaların oluşması sürecine hızlı bir şekilde başladık. Öncelikle Nörolojik Bilimler Binası’nı bitirdik. Daha sonra da Dahili Tıp Bilimleri Binası için bu alanda, aşağı yukarı 10 dönümlük bir alan içerisinde 38 bin metrekarelik, 200 yataklı 2 bloktan oluşan bir bina şeklinde planlamamızı yapıyoruz. Bu bina içerisinde dahiliye, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, aile hekimliği birimleri hizmet verecek. Özellikle 30 yataklı bir yoğun bakımımız ve 25 yataklı bir kardiyoloji yoğun bakım ihtiva eden bir alan içerisinde kuruldu. Her şey yolunda giderse 2023 gibi bitirmeye çalışacağız. Son bir yılı pandemi sürecinin getirmiş olduğu sıkıntılar burada çalışan işçilerin de koronaya yakalanması nedeniyle süreç biraz uzadı. Zaten bir yıldır hazırlık yapılıyordu, mutlu sona ulaştık temelimizi attık. Deprem için izolatörlerin hazırlanması büyük bir zaman gerektiriyordu o dönem atlatıldı. Temel atma işleminden sonra binanın üst tarafının daha kolay olacağını düşünüyoruz” dedi.

(HK-ÖFA