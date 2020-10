Her gün binlerce test yapıp Kovid-19’a yakalanmıyorlar

-Laboratuvara giriş detayı

- Her gün binlerce PCR testi yapılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kovid-19 tanı laboratuvarında hiç kimse korona virüse yakalanmadı. Korona virüsün merkezindeyken bunu başaran sağlıkçılar vatandaşın da tedbirlerde daha dikkatli olmasını istiyor. Samsun’da korona virüsün sağlık kahramanları her gün bine yakın test yapıyor. Yapılan PCR testleriyle pozitif hastalar burada tespit ediliyor. Oldukça emek gerektiren işlemler yapan sağlık çalışanları koruyucu kıyafetler içinde zorlu koşullarda çalışıyor. Buna karşılık aldıkları önlemler sebebiyle hiçbiri Kovid-19’a yakalanmıyor. OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, “OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda bulunan Kovid-19 tanı laboratuvarındayız. Burada üniversitedeki hastalardan alınan örnekler ve Samsun'daki Çarşamba, Bafra, 19 Mayıs gibi pek çok yerden gelen örnekler Kovid-19 tanısı için çalışılmaktadır. Kovid-19 tanısında PCR testleri kullanılmaktadır. PCR testleri çalışılması için yetişmiş personel gerekmektedir. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı onayı olmadan bu testlerde sonuç verilemez. Bu testler çalışılması çok zaman alan, emek gerektiren, çok özenli çalışılması gereken testlerdir ve Kovid-19 tanı laboratuvarına sadece bu laboratuvarda çalışan kişiler girebilir” dedi.

Laboratuvarda alınan önlemlerin zorlayıcı olabildiğini ancak sağlık çalışanlarını koruduğunu dile getiren Prof. Dr. Asuman Birinci, “Laboratuvara girdikten sonra özellikle koruyucu ekipmanların giyilmesi gerekmektedir. Bu koruyucu ekipmanları giymek çok önemlidir. Koruyucu ekipmanlar içerisinde çalışmak çok zordur. Özellikle pandeminin başlangıcından sonra sıcak yaz aylarında 35 santigrat derecenin üzerinde olan sıcaklıklarda bu koruyucu tulumlarla çalışmak çok zor olmuştur. Çünkü klima da açılmamaktadır ve personelimiz buna rağmen, bu laboratuvarda çalışan kişiler çok dikkatlidir. Asla bu ekipmansız bu çalışma yapılmamaktadır. Bütün bir özenin sonunda pandeminin başlangıcından bu yana laboratuvarda çalışan hiçbir kişide Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmamıştır” diye konuştu.

Biyolog Ümmügülsüm Mumcu, “Buradaki birinci önceliğimiz koruyucu ekipmanlarımızla birlikte oldukça titiz bir şekilde çalışmak. Burada çalışırken çok dikkatliyiz fakat sosyal ortamlarımızda da buna özellikle dikkat etmeye çalışıyoruz. İnsanların da buna dikkat etmesini bekliyoruz çünkü her geçen gün numune sayılarımız artıyor. Belli zamanlarda artışlar olabiliyor bazen inişlerle birlikte. Biz sadece insanların buna biraz daha dikkat etmesini istiyoruz. Hijyen ve mesafeye biraz daha dikkat etmelerini bekliyoruz. Çünkü biz burada zor koşullar altında çalışıyoruz. Belki günlük yaşantılarında onlar daha rahat bir şekilde yaşamak istiyor olabilirler. Ancak biz sağlık çalışanlarını düşünerek, etraflarındaki yaşlı insanları, eşlerini, dostlarını düşünerek biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Asistan Doktor Canberk Çınar, “Uzun süredir bu laboratuvarda çalışmaktayız. Gerçekten özellikle yaz döneminde koruyucu ekipmanları giyip, çıkarması, maske kullanımı, gözlük kullanımı oldukça zordu. Hala da bunun zorluğunu çekiyoruz. İnsanlardan beklentimiz sosyal mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat edilmesi. Her geçen gün sayılarımız artmakta. Pozitiflerimiz artmakta eğer bunu hep birlikte bitirmek istiyorsak hep birlikte dikkat etmemiz gerekmekte” ifadelerini kullandı. (ÜK-SLH-



