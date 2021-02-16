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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Felç geçiren hastayı iş makinesiyle yolu açarak hastaneye yetiştirdiler

Felç geçiren hastayı iş makinesiyle yolu açarak hastaneye yetiştirdiler

-Yol açma çalışmaları ve 112 ambulansın köye gitmesi

Hastane Sağlık Ekibi İş Makinesi Sağlık Ekipleri 

--Hastanın köyünden alınması

( BALIKESİR )- Kara saplanan ambulansı greyder kurtardı BALIKESİR

- Balıkesir’in Kepsut ilçesinde felç geçiren hasta için yola çıkan ambulans kara saplandı. Yol iş makinesiyle açılarak hastaya ulaşıldı. Olay, 112 acil aramaya gelen ihbar telefonu ile başladı.
Kepsut’un Serçedere kırsal mahallesinde 67 yaşındaki İbrahim İbiroğlu’nun rahatsızlanması sonucu ambulans istemesi ile başladı.
Kardan dolayı oluşan buzdan dolayı kırsal mahalleye gidemeyen sağlık ekibi Kepsut Belediyesinden yardım talep etti. Kardan kapanan yol greyder ile açılarak felç geçiren ve ciğerinden rahatsızlan hasta İbrahim İbiroğlu sağlık ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi. Hastanın yakınları sağlık ekibi ve belediye ekiplerine teşekkür etti. (HT-BD-MŞ)
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