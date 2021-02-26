Elazığ’da bir mezra karantinaya alındı, mutasyonlu virüs uyarısı yapıldı

-Karantinadaki Güntaşı köyü drone ve aktüel detay



( ELAZIĞ -DRONE) ELAZIĞ



- Elazığ’da bir mezra, 4 kişide Koranavirüs (Covid-19) görülmesi üzerine karantinaya alındı. Karantina duyurusu yapılırken, mutasyonlu virüse dikkat çekildi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Korucu köyüne bağlı İstasyon mezrasında aynı aileden 4 kişide Covid-19 görüldü.

Bunun üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla mezranın karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından mahalleye giriş çıkışları kapatılarak karantina süreci başlatılırken, anonsla mutasyonlu virüs uyarısı yapıldı. Öteyandan testi pozitif çıkan ailenin, karantinaya önceki gün alınan Mollakendi Beldesi’ne bağlı Güntaşı Mahallesi'nde yaşayan akrabaları ile temaslı olduğu öğrenildi. (CK-



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