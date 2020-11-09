Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’nden Türk Kızılay’ına tam destek

-kan bağışı

-İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ile röportaj

-Kızılay Doktoru ile açıklama

-genel ve detaylar



( EDİRNE ) - EDİRNE



- Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Türk Kızılay’ının kan bağışı çağrısını kayıtsız bırakmadı. Göç İdaresi Müdürlüğü yöneticileri ve personelleri uzun kuyruklar oluşturarak, kan vermek için adeta birbirleri ile yarıştı. Kovid 19 pandemisi sürecinde kan stoklarında ciddi azalmalar yaşayan Türk Kızılay’ına, Edirne kan verme seferberliği devam ediyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nün ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü de yönetici ve personelleri ile birlikte gönüllü kan bağışında bulundu. Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, yaptığı açıklamada, “Özellikle tüm dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu bu salgın hastalık döneminde ülkemizin en önemli insani yardım kuruluşlarından olan Kızılay’a destek amaçlı olarak Valiliğimizin önderliğinde Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü olarak personellerimizle beraber bugün burada yoğun bir şekilde kan bağışı gerçekleştirmekteyiz” dedi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" Aşılıoğlu, “Dünyada ve Türkiye’de insani yardın hizmetlerinde model alınan insanların en zor anlarında yanlarında olan Kızılay’ımıza böyle zor günlerde destek olmak gerekmektedir. Bizlerde hem yüklendiğimiz misyon hem de geleceğe bakış açımızda insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket ederek, böyle kampanyalara da olduğumuz sürece destek vermeye edeceğiz. Biz Edirne Türk Kızılay’ı Kan Merkezi’ne bu sayede çok teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da Kızılay’a destek vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Kan Bağış Merkezi doktorlarından Dr. İbrahim Dedemehmet de “Türk Kızılay’ı Edirne Kan Bağış Merkezi olarak vermiş oldukları destek ve katkılardan dolayı kan bekleyen hastalar adına Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

(KU-



loading...