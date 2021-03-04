DÜZCE - Vali Atay, yeni normalleşme süreci kapsamında koronavirüs tedbirlerini denetledi
- Vali Atay'ın esnaf denetimleri - Vali Atay'ın açıklamalarıDoğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid - 19 denetimleri - Düzce Valisi Cevdet Atay: - "Yaklaşık 1133 denetim elemanımızla beraber şuan ilimizde de çeşitli noktalarda vali yardımcılarımız, daire müdürlerimizin başkanlığında ilimizin tamamı denetleniyor. Amacımız, yeni belirlenen kurallara tüm vatandaşlarımızın üst düzeyde uymasını sağlamak"SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor."Kırmızı" kategoride yer Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde kent genelinde Kovid - 19 denetimleri gerçekleştiriliyor.Salgının önlenmesi ve bulaş riskinin azaltılması amacıyla kolluk kuvvetleri ile zabıta ekipleri, iş yerleri ve pazar yerlerini denetliyor, vatandaşları ve esnafı önlemlere uyulması konusunda uyarıyor.Öte yandan trafik ekipleri de yol kontrol noktalarında tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ederek sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatıyor. - Düzce Düzce Valisi Cevdet Atay, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak'ta gerçekleştirilen denetimde, esnafın işyerlerinde aldığı tedbirleri denetleyerek, uyulması gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu.Vali Atay, gazetecilere, farkındalık oluşturmak için denetimlerini sıkı şekilde sürdürdüklerini söyledi.
"Turuncu kategoride olan ilimizi indirelim diye kamu çalışanlarımızla beraber farkındalık oluşturmak üzere sahadayız." diyen Atay, "Bu yeni bir dönem, dinamik denetim modelinin uygulandığı bir dönem. Yaklaşık 1133 denetim elemanımızla beraber şuan ilimizde de çeşitli noktalarda vali yardımcılarımız, daire müdürlerimizin başkanlığında ilimizin tamamı denetleniyor. Amacımız, yeni belirlenen kurallara tüm vatandaşlarımızın üst düzeyde uymasını sağlamak. Gördüğümüz kadarıyla esnaf arkadaşlarımız tedbirlerin alıyorlar. Eksik olanlar da tedbirlerini alacaklar. Tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, lütfen kurallara uymaya devam edelim. Kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmayalım. Her şey bizim elimizde." ifadesini kullandı. Düzce 'de son üç haftada vaka sayılarının yüzde 11 arttığının sorulması üzerine Atay, "Elbette ki dikkat edilmesi gereken bir rakam. Bütün mesele kurallara uymaktan geçiyor. Maske takıp mesafeli durursak bir de kapalı alanlarda uzun süre kalmamaya özen gösterirsek o rakamlar mutlaka aşağıya düşecektir. Buna inanıyorum." diye konuştu. Atay, çok yüksek riskli olan kırmızı kategoride komşu illerden Düzce 'ye geliş gidişlerde bir sorun olmayacağına ilişkin soruyu, "Şuan herhangi bir sınırlama yok. dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. her şeyin başı dikkat." diye yanıt verdi.Denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile diğer ilgililer de yer aldı. - BartınBartın Valisi Sinan Güner, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetime katıldı. Vali Güner, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş eşliğinde kent merkezindeki iş yerlerini denetledi.Hendekyanı Caddesindeki iş yerleri, lokanta ve kıraathanelere giren Vali Güner, iş yeri sahiplerine Kovid - 19 hakkında uyulması gereken tedbirlerin yazıldığı afişlerin yer alıp almadığını denetledi.İş yeri sahiplerinin söz konusu afişleri görünür yerlere asmasını ve buradaki uyarıların da bilinmesini isteyen Güner, il genelinde bin kişiyle etkin bir denetim programına başladıklarını ve bu denetimlerin her gün süreceğini söyledi.
Bartın'ın risk değerlendirme raporunda orta riskli sarı bölgede yer aldığını anımsatan Güner, "Bizim bunu devam ettirmemiz lazım. Ben bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Burada bizim mottomuz, birlikte başaracağız. Biz kendi işyerlerimizdeki çalışma şekli olarak sahadaki denetimlerimizle kuralların uygulanmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın 24 saatlerinde, hayatlarının her alanında dikkatli olmalarını istiyorum. Mutant virüs dönemindeyiz. Bununla ilgili tedbirleri de uyguluyoruz ama her şeyin başı maske, mesafe, temizlik. Hep birlikte üstesinden gelelim İnşallah." dedi.
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