Doç. Dr. Kılıç:” Navigasyon kemik kesiminde bizi yönlendirdiği için artık teknik ve cerrahi hatalar neredeyse sıfır oluyor”

- Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erden Kılıç, ”Tabii bu navigasyon kemik kesiminde bizi yönlendirdiği için artık teknik ve cerrahi hatalar neredeyse sıfır oluyor. Hatasız kesim yapılmasını sağlıyor. Bir de hastanın orijinal dizi nasılsa kesiği o şekilde yaptırıp hastanın dizini doğala yakın hale getiriyoruz” dedi.

Diz ya da kalça protezi ameliyatının doğruluk ve hassasiyetinin artırılması için bilgisayar ve robotların yardımcı olarak kullanıldığı Robotik Diz Cerrahisinde robot, ameliyat sırasında planlanan kemik kesilerinin hatasız ve önceden planlandığı şekilde yapılmasını sağlıyor. Robotik Diz Cerrahisi üzerine konuşan Doç. Dr. Kılıç,” Burada robot bize özellikle diz protezinin hastanın orijinaline yakın şekilde yerleştirilmesini sağlamak üzere arabalardaki navigasyonlar gibi bizi yönlendirerek kesilerin tam hastaya özel şekilde yapılmasını sağlayan bir sistem” ifadelerini kullandı. “Dizi uzun süre dayanan özel protezlerle değiştirip hastanın bir an evvel normal hayatına dönmesini sağlıyoruz” Diz protezinin ayrıntılarına ve kimlere uygulandığına değinen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Kılıç, ”Biliyorsunuz artık insan ömrü çok uzadı. İnsanlarımız vatandaşlarımız 70’li 80’li yaşlarını görmeye başladı.

Dolayısıyla insanlarda artık yıpranmaya bağlı hastalıklar çok görülmeye başladı.

Bunlardan en sık olanları kireçlenme adını verdiğimiz dizdeki yıpranmalar, kalçadaki yıpranmalar. Bu hastalarımız belirli bir süre sonra hastalık çok ilerleyince yürüyemez hale gelince bu hastalarda kullandığımız malzemelere ve yaptığımız ameliyatlara protez ameliyatı diyoruz. Burada dizi uzun süre dayanan özel protezlerle değiştirip hastanın bir an evvel normal hayatına dönmesini sağlıyoruz. Bu yaptığımız ameliyatlar deniyor” şeklinde konuştu.

Günümüzde robotik cerrahinin öne çıkması ve dizde robotik cerrahinin nasıl uygulandığını açıklayan Doç. Dr. Erden Kılıç,” Diz protez ameliyatları yaklaşık 40-50 yıldır yapılan ameliyatlar. Ve tasarım konusunda belirli bir noktaya geldi. Artık yavaş yavaş diz protezi ameliyatlarının içinde de teknolojik aletler kullanılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de robotik diz cerrahisi. Burada robot bize özellikle diz protezinin hastanın orijinaline yakın şekilde yerleştirilmesini sağlamak üzere arabalardaki navigasyonlar gibi bizi yönlendirerek kesilerin tam hastaya özel şekilde yapılmasını sağlayan bir sistem” diye konuştu.

“Tabii bu navigasyon kemik kesiminde bizi yönlendirdiği için artık teknik ve cerrahi hatalar neredeyse sıfır oluyor. Hatasız kesim yapılmasını sağlıyor” Ameliyatın çoğunu kendilerinin yaptığını fakat nasıl navigasyon insanları bir yerden bir yere giderken trafikisiz en kolay yolu gösterirse, robotik cerrahideki navigasyon cihazlarının da kendilerine kemik kesiği, hastanın anatomisine, hastanın bacak yapısına en uygun şekilde yapmalarını sağladığının altını çizen Doç. Dr. Kılıç, ”Biliyorsunuz herkesin vücudu aynı değil, herkesin yapısal farklılıkları var. Bu yapısal farklılıklar bazen hastalarda ameliyat sonrası memnuniyetsizliklere neden oluyor. Bunu aşmak üzere biz, her hastanın ameliyat sırasında 3 boyutlu görüntüsünü alıp, bunu robota yükleyip, robot sayesinde yapılacak kesilerin o kişiye özel olmasını sağlıyoruz. Bu da protezin daha doğal yerleşmesini hastanın dizini ameliyat sonrasında daha doğal hissetmesini, daha kolay yürümesini ve yaptığımız kesiler milimetrik olduğu için ve kemiğe verdiğimiz hasar asgari düzeyde olduğu için hastanın çabuk toparlanıp, daha çabuk yürümesini, doğal hayatına daha kısa sürede dönmesini sağlıyor. Tabii bu navigasyon kemik kesiminde bizi yönlendirdiği için artık teknik ve cerrahi hatalar neredeyse sıfır oluyor. Hatasız kesim yapılmasını sağlıyor. Bir de hastanın orijinal dizi nasılsa kesiği o şekilde yaptırıp hastanın dizini doğala yakın hale getiriyoruz. Dolayısıyla bu hastalarda yürüme, merdiven çıkma çok daha kolay oluyor. Normal yaşama, günlük yaşam aktivitelerine dönüş çok daha kolay oluyor. Artık hastanın beklentisi sadece yürüyebilmek değil, spor yapmak ve daha fazlasını yapabilmek gerekirse. Robotik diz cerrahisinde hastalarımıza kısa sürede yürüyüşe, normal hayata ve spora dönme ihtimalini sağlayabiliyoruz” ifadelerine yer verdi. (MC-



