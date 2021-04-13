Dişleri beyazlatmada sosyal medya önerileri sağlığınıza zarar verebilir

-Doktor detayları

-Uzman Dt. Zeynep Ceren Çelik'in açıklamaları



( BURSA )- Limon, karbonat ve hatta çamaşır suyu gibi ürünlerle dişleri beyazlatmak tehlikeli BURSA



- Sosyal medyada sağlıklı gülüşler, bembeyaz dişler için verilen doğal ve pratik yöntemler dişlerinizi beyazlatmak yerine daha çok zarar verebilir. Güzel ve bembeyaz dişlerle gülümsemenin günümüzde önemli bir yere sahip olması, bazı sosyal medya fenomenlerinin beğeni almak için insanları kandırabileceği bir noktaya geldi. Doğal ve pratik yöntemlerle kısa sürede diş beyazlatmanın mümkün olmayacağını belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dt. Zeynep Ceren Çelik, “Diş hekimliğinde kullanılan gelişmiş materyaller ve tekniklerle daha beyaz dişlere sahip olmak mümkün. Ancak diş beyazlatma, diş hekimi kontrolünde yapılmadığı takdirde dişlerde geri dönüşü imkânsız kalıcı hasarlara sebep olmaktadır. Günümüzde birçok diş beyazlatma yöntemi bulunmakta ve dişler için en doğru yöntem dişlerdeki renklenmenin sebebini doğru teşhis etmekle başlar” dedi.

Dişlerdeki renklenmenin içsel ve dışsal olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Uzm. Dt. Zeynep Ceren Çelik, “Dışsal renklenmeler sigara kullanımı, kahve, çay gibi renklendirici içeceklerin fazla tüketilmesi ve bireyin iyi bir ağız hijyenine sahip olmaması gibi sebeplerden kaynaklı olabilir. İçsel renklenmeler ise, dişin yapısında doğuştan var olan bozukluk, dişlerin gelişimi esnasında kullanılan birtakım antibiyotikler, kanal tedavisinde kullanılan malzemelerden kaynaklanabilir. Diş taşı temizliği, polisaj ve cila işlemleri gibi dişin yapısına zarar vermeyen yöntemlerle aynı gün içerisinde tedavi edilebilir ve dişin doğal beyazlığına kavuşturulabilir. İçsel kaynaklı renklenmeler ise lazer ve ışık destekli kimyasal beyazlatma işlemleriyle dişin yüzeyine zarar vermeden tamamen kimyasal şekilde dişin rengini 8 tona kadar beyazlatmak mümkündür” diye konuştu.

Sosyal medyada ve internette yer alan ‘doğal tariflerle diş beyazlatma’ paylaşımlarına dikkat çeken Uzm. Dt. Çelik, “Bir takım asit içeriği yüksek, aşındırıcı ajanların dişe uygulanması dişte kalıcı zararlara neden olmaktadır. Bireyin limon, karbonat ve hatta çamaşır suyu gibi ürünlerle dişlerdeki sararmayı beyazlatmaya çalışmak oldukça yanlış ve zararlı davranış biçimidir. İster dışsal kaynaklı, ister içsel kaynaklı bir renklenme olsun beyazlatma kesinlikle diş hekimi kontrolünde yapılmalıdır. Şu bilinmelidir ki, bir diş macunu dahi hekim tarafından diş yapınıza uygun olup olmadığı kararlaştırıldıktan sonra alınmalıdır. Ayrıca beyazlatıcı diş macunları ise sürekli olarak değil, diş doktorunun tavsiyesi kadar kullanıldıktan sonra günlük macunlara devam edilmelidir” dedi.

(AÇ-



loading...