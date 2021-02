Covid-19 aşılama programı aralıksız devam ediyor

-Hastaların Aile Sağlığı Merkezine gelmesi ve aşı olmaları

-Sağlık Müdürü Mehmet Koç'un konuşması

-Dr. Şule İzgi'nin konuşması

-detay



( KONYA )- Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç:- "Konya’da bugüne kadar 170 bin civarında vatandaşımız aşılandı"- “Randevu kapasitemizde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır”- “Aşı olsak da maske, mesafe ve hijyene devam edeceğiz” KONYA



- Tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da korona virüs (Covid-19) aşılama programı kesintisiz devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, bugüne kadar 170 bin civarında vatandaşın aşılandığını belirterek, “Konya olarak şu anda günlük randevu kapasitemiz 25 bindir. Randevu kapasitemizde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Bu dönemde hiçbir vatandaşımızda önemli bir komplikasyon gözlenmemiştir” dedi.

Konya’da Sağlık Bakanlığı’nın başlatmış olduğu korona virüse karşı aşılama çalışmaları ara verilmeden sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Ulusal Aşılama Strateji Planının risk gruplarına göre aşılama yapıldığını, Konya’da bugüne kadar 170 bin civarında vatandaşın aşılandığını ifade etti.

Bu dönemde hiçbir vatandaşta önemli bir komplikasyonun gözlenmediğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Koç, “Konya’da bütün birimlerimiz aşılama hizmetlerini başarıyla yürütmektedir. Bu birimlerimiz kamu, özel, üniversite hastanelerimiz ve özellikle aile sağlığı merkezlerimiz olmak üzere bu hizmet yürütülmektedir. Konya’daki 170 bin aşının 3’te 2’si aile sağlığı merkezlerinde yapılmıştır. Bu da gerçekten vatandaşlarımızın kolay ulaşabileceği bir alan olması itibariyle gerçekten önemli bir başarıdır. Vatandaşlarımız özellikle Merkezi Randevu Sistemi’nden, 182’den veya e-Nabız’dan randevularını alarak aşılama hizmetlerini alabilmektedir” dedi.

“Randevu kapasitemizde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır” Bugüne kadar aşılanan kesimleri açıklayan Mehmet Koç, “25 bin civarında sağlık çalışanımızın 2. doz aşıları tamamlanmak üzeredir. Ayrıca 85 yaş üstü 15 bin civarındaki vatandaşımızın evine giderek 1. doz aşıları tamamlanmış olup 2. doz aşılarına başlanmıştır. Engelli ve yaşlı bakım evlerindeki vatandaşlarımızın tamamının 1 ve 2. doz aşıları yapılmıştır. Ayrıca evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı hastalarımızın randevu almaları halinde hepsinin evine gidilerek aşıları yapılmaktadır. Konya olarak şu anda günlük randevu kapasitemiz 25 bindir. Randevu kapasitemizde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Vatandaşlarımız rahatlıkla randevularını alarak aşılarını yaptırabilirler. Aile sağlığı merkezlerimizde mesai saatleri içinde ve hafta içi aşı hizmeti yapılmaktadır. Hastanelerimizde hafta içi ve hafta sonu saat 23.00’a kadar aşı hizmeti verilmektedir” şeklinde konuştu.

“Aşı olsak da maske, mesafe ve hijyene devam edeceğiz” Korona virüsü atlatmanın yolları değinen Koç, “Pandemiden kurtulmak için ana yol toplumsal bağışıklığın sağlanmasıdır. Bu da ancak aşıyla olmaktadır. Şu anda ülkemizde aşı sorunu bulunmamaktadır. Randevusu gelen vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını olmaları önem arz etmektedir. Bu, normal hayata dönüşü de hızlandıracaktır. Konya olarak riskli iller arasındayız. Ama bu bağışıklık oranımızı hızla bitirirsek normalleşmeye dönmede en öndeki illerden olabiliriz. Vatandaşlara son bir uyarımız da; aşı olsak da maske, mesafe ve hijyene devam edeceğiz ve bu konuda çevremizi uyaracağız” ifadelerini kullandı. “Şu ana kadar bir sorunla karşılaşmadık” Selçuklu ilçesi 67 Nolu Osman Nuri Kaçar Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Şule İzgi de 14 Ocak’tan itibaren aşılama çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, “Şu ana kadar 65 yaş üstü dahil vatandaşlar başvurularını yaptı. Randevu ile çalışıyoruz, hastalarımız randevularını alarak geliyorlar. Randevu saatine uyulduğu ve belli sayıda randevu açıldığı için bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Bir komplikasyonla da karşılaşmadık, bu sevindirici bizim için. Aile Sağlığı Merkezimizde de hem mesafeye dikkat ederek hem sayıya dikkat ederek aşı yapmak üzere kabul ediyoruz. Bir sorunla karşılaşmadık” ifadelerini kullandı. Covid-19 ile mücadelede aşının çok önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Dr. Şule İzgi, “Dolayısıyla aşı önceliği oluşan kişilerimizin mutlaka bunu takip ederek, randevularını alarak bir an önce aşılarını yaptırmaları bu mücadelede çok önemli ama sadece aşı yetiyor mu? Tabii ki aşının yanında yine biz tedbirlerimize, mesafemize, maskemize ve hijyenimize dikkat etmeliyiz. Çünkü pandemide bunların hepsi ayrı önem arz ediyor. Mutlaka yaşı gelen, aşı önceliği oluşan kişilerin bir an önce randevularını alarak tercih ettikleri sağlık kurumlarına aşılarını yaptırmak üzere başvurmaları çok önemli” diye konuştu.

Aşılarını yaptırmaya gelen vatandaşlar ise randevularını sorunsuz bir şekilde aldıklarını, belirtilen saatte gelerek aşılarını olduklarını dile getirerek memnuniyetlerini ifade etti.





