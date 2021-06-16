Bursa'da üretim durmuyor, sağlık görevlileri çalışanları işyerinde aşılıyor

-Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci röportaj

-Fabrika çalışanları röportaj

-Fabrikadan ve işçilerden detaylar



( BURSA - ÖZEL)- Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün teklifine Sağlık Bakanlığı onay verdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla fabrika ve işyerlerinde aşılama çalışması başladı- Bursa'da dün 44 bin 544 kişinin aşılanmasıyla rekor kırıldı- Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz:"İşçi ya da çalışanlarımızı sağlık tesislerine getirmektense, biz onların ayağına gidip bulunduğu ortamda aşılamaya gayret ediyoruz" BURSA



- Sanayi ve işçi şehri Bursa’da dün 44 bin 544 kişinin aşılanmasıyla rekor kırıldı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün çalışanların işyerlerinde aşılanması teklifini Sağlık Bakanlığı kabul ederek tüm Türkiye'de uygulamaya başladı.

Bursa'da çalışanlar işbaşında sağlık görevlileri tarafından aşılanıyor. Bursa İl Sağlık Müdürü Doktor Fevzi Yavuzyılmaz, "İşçi ya da çalışanlarımızı sağlık tesislerine getirmektense, biz onların ayağına gidip bulunduğu ortamda aşılamaya gayret ediyoruz" dedi.

Bursa’da 4 bin kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında ise sağlık ekipleri tarafından kurulan bölümde işçiler ve çalışanlar aşılandı. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, şehirde hedef nüfusun yüzde 45’lik kesimin aşı olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, sanayide çalışan işçilerin aşılanması için de özel ekip oluşturulduğunu ve uygun görülen fabrikalarda gerekli ortam sağlanarak yerinde aşılama uygulamasına geçtiklerini söyledi.



Bugün Bursa'da, tüm kamuya bağlı hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve özel hastanelerle birlikte 60 binden fazla vatandaşın aşı olacağı değerlendiriliyor. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz Bursa’da vaka görülme sıklığının 100 binde 50’nin altına düştüğünü hatırlatarak, ’’ Bir dönem bilindiği gibi Bursa’mız tek sarı durumundaydı. Şu anda gene o rakamlara indik. Günlük vaka sayılarımız 200’lerin altında seyrediyor. Tabi bizim hedefimiz bir an önce bağışıklığı sağlayıp bu virüsten olabildiğince kurtulup artık eski normallerimize kavuşmak. Ama eski normallerimize yani insanlarımızın birbiriyle kucaklaşabildiği, büyüklerin ellerini öpebildiği, rahat oturup sohbet edebildiği, maskesiz ve mesafesiz olabileceği duruma gelebilmek adına bir an önce aşılama ve bağışıklama sistemini arttırmamız lazım. Şuanda yoğunluğumuzu, aşı ve bağışıklamaya ayırdık. Bu süreçte de hız kesmeden devam ediyoruz. Yüzde 60-70 rakamında bir bağışıklık olduğu zaman toplum bağışıklığının sağlanacağını uzmanlarımız belirtiyor. Biz de bu hızla gidersek bunun Ağustos yada Eylül ayı gibi olabileceği kanaatindeyim. Çünkü biliyorsunuz aşı iki kademeli bir süreç. Yani şuanda kullandığımız Biontec aşılarımız özellikle 6-7 hafta sonra tekrarını yapıyoruz. İkinci aşıdan 15 gün sonrayı bağışıklığın en iyi seviyeye ulaştığı düzey olarak görüyoruz. Ona göre hesaplarsak inşallah sonbaharda daha rahat, daha huzurlu ve mutlu bir sürece girebileceğimizi umuyorum’’ dedi.

’’İşçi yada çalışanlarımızın ayağına gidip aşılarını yapmaya gayret ediyoruz’’ Yavuzyılmaz İhlas Haber Ajansı mikrofonlarından işçi ve çalışanlara da sevindirici haberi vererek sözlerine şöyle devam etti, ’’ Hatta bugün şöyle bir uygulamaya da başladık. Eğer belirli bir potansiyelin üzerinde işçi çalıştıran büyük fabrikalarımızın aşılarında yerinde organize ederek yapmaya başladık. Onlarla irtibat kuruyoruz. Giderek orada uygun koşullara sahip olanların, bizde gerekli ekip ve ekipmanımızı takviye ederek, gerekirse ambulans desteğini de yanımızda bulundurarak yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Bursa biliyorsunuz sanayi şehri. Bünyesinde 5 -10 bin işçi çalıştıran yerlerimiz var. Bu işyerlerindeki vatandaşlarımızı, işçilerimiz yada çalışanlarımızı sağlık tesislerimize getirmektense, biz onların ayaklarına giderek bulundukları ortamda aşılarını yapmaya gayret ediyoruz. Tüm hak sahibi olan vatandaşlarımızın da en kısa sürede özellikle randevu alarak aşılarını olmalarını istiyoruz. Çünkü bu süreci bağışıklamayla ve bu bağışıklamayı da aşıyla sağlayacağız. Bu bilinçle tüm vatandaşlarımızı aşılanması talep ediyoruz’’ Diğer yanda fabrikadaki aşılama işlemlerini yerinde inceleyen ve çalışanlar ve işçilerle bir araya gelen Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, ’’ Bugünden itibaren organize sanayi bölgelerinde çalışan sayısı fazla olan fabrikalarda yerinde aşılamaya başladık. Aşı ekiplerimiz tüm önlemlerini alarak yerinde öncesinde fabrikalarla haberleşerek yerinde uygulamaları yapacağız. Bugün yaklaşık 4 bin çalışanın olduğu bir tekstil fabrikasında çalışmalara ve uygulamalarda başladık. ’’ dedi.



