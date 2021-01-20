Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyin kanaması geçiren kadın için 3 saat süren seferberlik

Beyin kanaması geçiren kadın için 3 saat süren seferberlik

Genel görüntü

Beyin Kanaması Karla Mücadele Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-Kurtarmadan görüntü
-Hastadan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) - Beyin kanaması geçiren kadın için 3 saat süren seferberlik HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beyin kanaması geçiren Sakine Çiri, karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı. İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yolların kapanması nedeniyle köy ve mezralarda rahatsızlanan hastaların imdadına ise karla mücadele ve sağlık ekipleri yetişiyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Karlı köyüne bağlı Karabağ mezrasındaki evinde rahatsızlanan Sakine Çiri'nin yakınları hemen ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri ile 112 sağlık çalışanları hasta için hemen yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede 3 saat karla mücadele çalışması yapılarak mezraya ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çiri’yi Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Sakine Çiri'nin akrabaları, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. (MT-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı