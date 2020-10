Başkent'te korona virüs denetimleri

-detay görüntüler



( ANKARA )- Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili: "Filyasyon ekiplerimiz bir gün içerisinde ilçemizde meydana gelen pozitif vaka sayısını tespit ederler aynı gün tedaviye başlanır. Temaslı sayıları belirlenir. Temaslılarlarda bir semptom olup olup olmadığı aile hekmlerimiz tarafından aranmak suretiyle durumları öğrenilir” ANKARA



- İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda korona virüs tedbirlerinin denetlenmesine Ankara'da devam edildi. Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, "Filyasyon ekiplerimiz bir gün içerisinde ilçemizde meydana gelen pozitif vaka sayısını tespit ederler aynı gün tedaviye başlanır. Temaslı sayıları belirlenir. Temaslılarlarda bir semptom olup olup olmadığı aile hekimlerimiz tarafından aranmak suretiyle durumları öğrenilir” dedi.

Artan vaka sayısı nedeniyle tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Ankara'da denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Denetimler kapsamında bugün Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan spor salonu, cami ve kuaför gibi insanların sıkça gittikleri yerler korona virüs tedbirleri kapsamında denetlendi. Etimesgut Kaymakamı İzzet Sevgili ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in katıldığı denetimlerde işletme sahiplerinin dükkanları ve camiler ziyaret edilerek maske, sosyal mesafe, ateş ölçümü, dezenfektan standı olmak üzere kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ankara iline bağlı Polis ve Jandarma ekiplerinin yanı sıra Zabıta ekiplerinin de hazır bulunduğu denetimler de kurallara uyan işletme sahiplerine duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür edilirken, maskesi olmayan vatandaşlara ise maske hediye edildi. Denetlemeler sırasında açıklamalarda bulunan Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, “Pandemi sürecinden itibaren sahada bütün 922 ilçe, 81 vilayette denetlemeler yapılıyor. İlk etapta filyasyonla başlanıldı ve bu devam ediyor. Filyasyon ekiplerimiz bir gün içerisinde ilçemizde meydana gelen pozitif vaka sayısını tespit ederler aynı gün tedaviye başlanır. Temaslı sayıları belirlenir. Temaslılarlarda bir semptom olup olup olmadığı aile hekimlerimiz tarafından aranmak suretiyle durumları öğrenilir. Eğer semptomları varsa sürüntü almak suretiyle onlarında tahlilleri yapılıyor. Bu pozitif vakalı ve temaslı olanların denetlenmesi ve evden çıkmamaları gerekir. Her pozitif vakalı ya da temaslı birinin dışarıya çıkması halinde diğer yurttaşlara tehlike oluşturuyor. O maksatla da ilçemizin genelinde ekipler oluşturduk. Ekipler içerisinde belediyemizin çok büyük desteklerini aldık. Hem bu filyasyon ekiplerinde hem bu denetlemelerde 15 tane araç ve 200 - 300 elaman civarında yardımları oldu” açıklamalarında bulundu. Ekiplerin yoğun bir şekilde denetim yaptıklarını söyleyen Sevgili, “Geçen hafta itibariyle sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatları, İçişleri Bakanı’mızın emirleri doğrultusunda her gün denetleme yapılıyor. Polis Teşkilatımız, Jandarma Teşkilatımız ve belediye zabıtası marifetiyle umuma açık yerler, kafeler, restoranlar, parklar, spor sahaları, camiler denetleniyordu ama yeniden bir çerçeve çizildi. Denetim, uyarı, ikaz amaçlı her gün hangi alanlarda denetim yapılacak şeklinde o talimatlar doğrultusunda pazartesi gününden itibaren bu denetlemeler başladı.

İlçemizde de ekipler oluşturmak suretiyle denetimler yapılıyor. Bugün de ilçemizde iki tane AVM, 72 tane spor merkezi ve 128 camii bugün denetlenecek yerler içerisinde emredilmişti. Bu yerlerde 67 ekibimiz, 302 personel denetlemeler yapılıyor” ifadelerini kullandı. Açıklamalarına Etimesgut’ta bulunan Tevhid Camii’nde devam eden Kaymakam Sevgili şunları söyledi: “Arkadaşlar bugünkü denetlemeler kapsamında camilerimiz var, bizim de ilçemizde 128 camimiz var. Bu camilerden bir tanesinde bulunuyoruz. Tevhid camii, arkamızda da ilçe müftülüğümüz var. Bu camimiz 4 bin kişilik bir cami aynı anda 4 bin kişinin bir arada namaz kılabileceği bir yer ancak bu pandemi dolayısıyla bu 4 bin kişi yerine takriben bin 500 ile 2 bin kişinin kılacağı bir hale getirdik. Aralarda boşluklar yine önlü arkalı yanlı olmak üzere boşluklar bıraktık. Caminin genel temizlikleri bütün camilerimizde belediyemiz tarafından devamlı yapılıyor. Bugün hepsinde dezenfektan malzemesi bulunuyor, girişte elleri temizlemek suretiyle. Herkes seccadesi ile birlikte geliyor, gelenin seccadesi yoksa tek kullanımlık olmak üzere elimizde seccadelerimiz vardır. Talep eden isteyen bütün vatandaşlarımıza yurttaşlarımıza seccade de veriyoruz. Bu denetimleri cami denetimlerini müftülükten elemanlarımız ama onların yanında yine belediye zabıta memurlarımız, polis memurlarımızla birlikte bütün camilerimizde denetleme yapılıyor. AVM’ler biraz önce söyledik spor merkezleri top oynanan spor yerleri kapalı olduğundan veya daha doğrusu bu saatte herhangi bir müsabaka futbol maçı olmadığından dolayı sizi götüremedik oraya. Kapalı spor merkezlerinde biraz önce gittiğimiz spor merkezinde olduğu gibi denetlenen yerlerdir.”



