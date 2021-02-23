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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
BAKÜ - Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşı gazilerinin tedavisi için davet ettiği Türk doktorlar geldi

BAKÜ - Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşı gazilerinin tedavisi için davet ettiği Türk doktorlar geldi

- Tedavi görüntüleri Azerbaycan 'ın Dağlık Karabağ savaşı gazilerinin tedavisi için davet ettiği Türk doktorlar geldiBAKÜ (AA) - Dağlık Karabağ'daki savaşta yaralanan gazilerin tedavi sürecinde yer almaları için Azerbaycan tarafından davet edilen Türk doktorlar ülkeye geldi.Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devleti tarafından kurulan "Yaşat Fonu"ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den gelen doktor ekibinde ortopedist, beyin cerrahı, genel cerrah ve diğer alanlardaki uzman doktorların bulunduğu bildirildi.
Türk doktorların 3 gün boyunca ağır yaralı 150'den fazla gaziyi tedavi edeceği belirtilen açıklamada, gazilerden bazılarının tedavilerinin devamı için Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen doktorlardan Prof. Dr. Sami Sökücü, gazileri muayene ettiklerini ve tedavilerinin nasıl devam edeceği konusunda Azerbaycan lı meslektaşlarıyla görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Gaziler Alışveriş Tedavi Süreci Bild Ağır Yaralı 

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